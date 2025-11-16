हिमाचल: भाजपा विधायक हंसराज साढ़े तीन घंटे महिला पुलिस थाना के अंदर रहे, लंबी पूछताछ के बाद मिले स्पष्ट निर्देश
चंबा से भाजपा विधायक हंसराज पर शारीरिक शोषण के आरोपों की जांच जारी है। विशेष जांच टीम ने महिला पुलिस थाने में विधायक से साढ़े तीन घंटे पूछताछ की और उन्हें आगे भी सहयोग करने के निर्देश दिए। जांच अधिकारी आरोपों से जुड़े तथ्यों का मिलान कर रहे हैं। एक युवती ने विधायक पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुराह से भाजपा विधायक डा. हंसराज पर लगे शारीरिक शोषण के गंभीर आरोपों की जांच शनिवार को एक और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई। चंडीगढ़ से विशेष जांच टीम चंबा पहुंची और महिला पुलिस थाना में विधायक से पूछताछ की।
इससे पहले बुधवार को भी विधायक से करीब तीन घंटे पूछताछ की गई थी। उस दौरान उन्हें निर्देश दिए गए थे कि शनिवार को अनिवार्य रूप से थाना में उपस्थित होना होगा। अदालत द्वारा 22 नवंबर तक दी गई अंतरिम जमानत की शर्तों के अनुसार भी उन्हें हर बुलावे पर जांच में पूर्ण सहयोग करना आवश्यक है।
पूछताछ के बाद दिए स्पष्ट निर्देश
शनिवार को महिला थाना में विधायक से लगभग साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि भविष्य में जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे, उन्हें तत्काल उपस्थित होकर सहयोग देना होगा।
आरोपों से जुड़े तथ्यों का मिलान कर रहे जांच अधिकारी
जांच अधिकारी विभिन्न पहलुओं और परिस्थितियों को क्रमवार परख रहे हैं तथा आरोपों से जुड़े तथ्यों का आपस में मिलान कर रहे हैं। पूरी जांच प्रक्रिया संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है।
बहरहाल अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगामी पूछताछ और तथ्यों के मेल के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी और आगे क्या नए घटनाक्रम सामने आएंगे।
चुराह की युवती ने लगाए हैं शारीरिक शोषण के आरोप
उल्लेखनीय है कि चुराह की युवती ने विधायक पर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। विधायक पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।
एएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, साक्ष्य-आधारित और पारदर्शी तरीके से की जा रही है।
