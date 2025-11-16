हिमाचल: भाजपा विधायक हंसराज साढ़े तीन घंटे महिला पुलिस थाना के अंदर रहे, लंबी पूछताछ के बाद मिले स्पष्ट निर्देश

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुराह से भाजपा विधायक डा. हंसराज पर लगे शारीरिक शोषण के गंभीर आरोपों की जांच शनिवार को एक और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई। चंडीगढ़ से विशेष जांच टीम चंबा पहुंची और महिला पुलिस थाना में विधायक से पूछताछ की।



इससे पहले बुधवार को भी विधायक से करीब तीन घंटे पूछताछ की गई थी। उस दौरान उन्हें निर्देश दिए गए थे कि शनिवार को अनिवार्य रूप से थाना में उपस्थित होना होगा। अदालत द्वारा 22 नवंबर तक दी गई अंतरिम जमानत की शर्तों के अनुसार भी उन्हें हर बुलावे पर जांच में पूर्ण सहयोग करना आवश्यक है।

पूछताछ के बाद दिए स्पष्ट निर्देश शनिवार को महिला थाना में विधायक से लगभग साढ़े तीन घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि भविष्य में जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे, उन्हें तत्काल उपस्थित होकर सहयोग देना होगा।