    हिमाचल पुलिस ने बाइक सवार का किया 30 हजार रुपये का चालान, जुर्माना राशि देख उतर गया सारा नशा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 12:51 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक बाइक सवार का 30 हजार रुपये का चालान काटा। यह चालान यातायात नियमों के उल्लंघन और कानून के साथ खिलवाड़ करने के कारण किया गया। बाइक सवार बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है।    

    हमीरपुर में पुलिस से उलझता बाइक सवार। जागरण

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक सवार का भारी भरकम चालान किया है। पुलिस थाना हमीरपुर के अंतर्गत शनिवार दोपहर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाना दो युवकों को भारी पड़ गया। 

    बिना हेल्मेट व अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए भोटा से हमीरपुर आ रहे बाइक सवारों का पुलिस ने 30 हजार रुपये का चालान काटा तथा बाइक को कब्जे में ले लिया।

    पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो भाग निकले

    पुलिस के अनुसार, चालक ने हेल्मेट नहीं पहन रखा था। जब पुलिस टीम ने उन्हें सब्जी मंडी के पास रोकने की कोशिश की, तो दोनों युवक पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। कुछ ही दूरी पर पुलिस ने पीछा कर काबू कर लिया।

    रोकने पर पुलिस से उलझ पड़े युवक

    रोकने पर दोनों युवक पुलिस कर्मियों से उलझ पड़े। पुलिस को दोनों युवकों बर्ताव पर थोड़ा शक हुआ तो एल्कोसेंसर परीक्षण किया गया, जिसमें शराब के सेवन की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने दोनों का पकड़ लिया।

    बाइक पर न तो नंबर प्लेट थी और न ही बीमा

    बाइक पर न तो नंबर प्लेट थी और न ही उसका बीमा हुआ था। युवक पूरी तरह से याताया त नियमों का उल्लंघन करके सड़क पर वाहन दौड़ा रहे थे। दोनों ने कानून को भी हाथ में लिया। शराब पीने के साथ पुलिस कर्मियों से उलझ पड़े।

    पुलिस ने युवकों से की पूछताछ 

    ट्रैफिक इंचार्ज संजय राणा ने बताया कि युवकों से पूछताछ कर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। बाइक सवारों का 30 हजार रुपये का चालान किया गया है।

    जुर्माना राशि देखकर युवकों की सारी हेकड़ी निकल गई व नशा भी उतर गया। चालान हाथ में आते ही युवक शांत हो गए। 

