हिमाचल पुलिस ने बाइक सवार का किया 30 हजार रुपये का चालान, जुर्माना राशि देख उतर गया सारा नशा

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक सवार का भारी भरकम चालान किया है। पुलिस थाना हमीरपुर के अंतर्गत शनिवार दोपहर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाना दो युवकों को भारी पड़ गया।



बिना हेल्मेट व अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए भोटा से हमीरपुर आ रहे बाइक सवारों का पुलिस ने 30 हजार रुपये का चालान काटा तथा बाइक को कब्जे में ले लिया।

पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो भाग निकले पुलिस के अनुसार, चालक ने हेल्मेट नहीं पहन रखा था। जब पुलिस टीम ने उन्हें सब्जी मंडी के पास रोकने की कोशिश की, तो दोनों युवक पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। कुछ ही दूरी पर पुलिस ने पीछा कर काबू कर लिया।

रोकने पर पुलिस से उलझ पड़े युवक रोकने पर दोनों युवक पुलिस कर्मियों से उलझ पड़े। पुलिस को दोनों युवकों बर्ताव पर थोड़ा शक हुआ तो एल्कोसेंसर परीक्षण किया गया, जिसमें शराब के सेवन की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने दोनों का पकड़ लिया।