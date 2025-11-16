मंडी एसिड अटैक: 50% झुलसी ममता की हालत बेहद नाजुक, एम्स से PGI चंडीगढ़ रेफर; आखिर क्या है पति-पत्नी के विवाद की वजह?

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में तेजाब से झुलसी महिला का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। महिला की हालत को देखते हुए उसे एम्स बिलासपुर से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं, पुलिस ने आरोपित महिला के पति पर हत्या के प्रयास की धारा लगा दी है।

नगर निगम मंडी के सैण मोहल्ले में पति ने महिला पर तेजाब फेंकने के बाद धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। एसिड अटैक में झुलसी ममता की हालत रविवार सुबह अचानक बिगड़ गई। इलाज के लिए एम्स बिलासपुर में भर्ती ममता को संक्रमण बढ़ने और सांस लेने में दिक्कत आने के बाद डाक्टर ने चंडीगढ़ रेफर कर दिया। चेहरे और पीठ पर गहरी जलन डाक्टर के अनुसार ममता के चेहरे और पीठ पर गहरी जलन है। उसे शनिवार देर शाम पति नंद लाल ने तेजाब डालकर जान से मारने का प्रयास किया था। नंद लाल शनिवार को ममता के घर आया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान आरोपित ने अपने साथ लाया तेजाब ममता पर फेंक दिया। तेजाब लगते ही महिला चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और तत्काल उसे जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया।

दोनों में चल रहा है पारिवारिक विवाद नंद लाल और 41 वर्षीय ममता के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जा रहा है आरोपित पत्नी पर शक करता था, इसी शक में उसने अपना घर बर्बाद कर लिया। महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

परिवार में एक लड़का और लड़की ममता और नंदलाल मूलतः धर्मपुर के छत्र निवासी हैं। दोनों लंबे समय से मंडी में रहते हैं। नंदलाल मंडी में जोनल अस्पताल के पास चाय की दुकान करता है। दोनों के बीच कुछ समय से विवाद चला था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ममता भी एक दुकान पर काम करती है। उसका एक लड़का और लड़की है। हाल ही में पत्नी के साथ मंडी के सैण मोहल्ले में मकान खरीदा था।