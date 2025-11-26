Language
    शिमला में सड़क किनारे फेंका गौवंश का कटा हुआ सिर, हत्या से लोगों में आक्रोश; पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:34 PM (IST)

    शिमला में सड़क किनारे गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने से लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दोषियों को जल्द पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग की है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है।

    शिमला के नेरवा में सड़क किनारे गौवंश का कटा हुआ सिर मिला है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के पुलिस थाना नेरवा के तहत सड़क किनारे गौवंश का कटा हुआ सिर मिला है। इस घटना ने क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है।

    स्थानीय निवासी संदीप शर्मा ने पुलिस को सूचना दी और इसे लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना शिमला जिला के नेरवा थाना क्षेत्र की है।

    शिकायतकर्ता संदीप शर्मा के अनुसार 25 नवंबर की शाम लगभग 4:30 बजे वह अपने घर से अटाल की ओर जा रहे थे। जब वह थोड़ा आगे पहुंचे, तो उन्होंने सड़क किनारे एक गौवंश का कटा हुआ सिर पड़ा देखा। इस दृश्य को देख उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। 

    जानबूझकर किया कृत्य

    संदीप शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर गौवंश का वध किया और सिर को सड़क किनारे फेंक दिया, ताकि यह हिन्दू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सके।

    पुलिस ने विभिन्न धाराओं में किया मामला दर्ज

    पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और थाना नेरवा में एफआईआर दर्ज की। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 196, और 299 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

    पुलिस ने आरोपितों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपितों की शीघ्र पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

