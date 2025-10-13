Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनाली हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, युवक की हालत भी गंभीर

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    मंडी जिले में कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे एम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लापरवाह ड्राइविंग का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। विधायक ने शोक व्यक्त किया और प्रशासन ने पीड़ित परिवार को तत्काल राहत प्रदान की।

    prefferd source google
    Hero Image

    मनाली हाईवे पर बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई।

    सहयोगी, डैहर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर बलोह टोल प्लाजा के समीप समलेहू में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।घायल बाइक सवार को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर में भर्ती करवाया गया है।

    पुलिस चौकी डैहर ने आरोपित बाइक चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया है।

    सड़क किनारे पैदल चल रही थी बुजुर्ग महिला

    बाइक चालक बल्ह उपमंडल के मझयाली निवासी जितेंद्र शर्मा ने अपनी तेज रफ्तार बाइक से सड़क किनारे पैदल चल रही 75 वर्षीय हरदेई पत्नी स्व. लक्ष्मण राम निवासी गांव समलेहू तहसील सुंदरनगर को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 

    बाइक सवार डैहर से एम्स बिलासपुर रेफर

    बाइक सवार जितेंद्र शर्मा भी गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोग उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल डैहर ले गए। वहां से तुरंत एम्स बिलासपुर को रेफर कर दिया गया।

    विधायक ने जताया दुख

    महिला की मौत पर सुंदरनगर क्षेत्र के विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल ने मुक्तधाम पहुंचकर गहरा दुख प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की व स्वजन को ढांढस बंधाया।

     

    डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की तरफ से मृतका के बेटे राकेश कुमार को 25,000 रुपये की फौरी राहत दी गई है। 

    यह भी पढ़ें: Himachal Bus Accident: सोलन में शादी समारोह में जा रहे लोगों की बस खाई में गिरी, 42 थे सवार, एम्स के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर

    यह भी पढ़ें: विमल नेगी मौत मामला: ओंकार शर्मा की रिपोर्ट में उजागर गड़बड़ी की जांच के लिए बनी कमेटी, अनुचित लाभ के लिए दबाव का आरोप 