मनाली हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, युवक की हालत भी गंभीर

सहयोगी, डैहर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर बलोह टोल प्लाजा के समीप समलेहू में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई।

हादसे में बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।घायल बाइक सवार को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस चौकी डैहर ने आरोपित बाइक चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया है। सड़क किनारे पैदल चल रही थी बुजुर्ग महिला बाइक चालक बल्ह उपमंडल के मझयाली निवासी जितेंद्र शर्मा ने अपनी तेज रफ्तार बाइक से सड़क किनारे पैदल चल रही 75 वर्षीय हरदेई पत्नी स्व. लक्ष्मण राम निवासी गांव समलेहू तहसील सुंदरनगर को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।