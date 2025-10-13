विमल नेगी मौत मामला: ओंकार शर्मा की रिपोर्ट में उजागर गड़बड़ी की जांच के लिए बनी कमेटी, अनुचित लाभ के लिए दबाव का आरोप

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा द्वारा उजागर की गड़बड़ियों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर (एसएलडीसी) के प्रबंध निदेशक बृज लाल ठाकुर करेंगे, जिसमें निदेशक इलेक्ट्रिकल मनीष महाजन और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं। यह कमेटी ओंकार शर्मा की रिपोर्ट में दर्शाई अनियमितताओं की जांच करेगी। कमेटी का गठन कुछ दिन पूर्व ही किया है।

कंपनी को लाभ पहुंचाने का तथ्य किया है उजागर ओंकार ने रिपोर्ट में ऊना जिले के पेखुबेला स्थित सौर ऊर्जा परियोजना में कंपनी को लाभ पहुंचाने के तथ्यों को उजागर किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विमल नेगी पर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दबाव डाला गया।

पेखुबेला परियोजना गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा परियोजना में गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। यह तकनीकी कमेटी इन तथ्यों की गहन जांच करेगी और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में एक्सटेंशन आफ टाइम (ईओटी) कमेटी के हवाले से बताया गया है कि विमल नेगी को कंपनी की ओर से देरी के दिनों को कम करने का दबाव डाला गया। इससे राजस्व अनुमान को बढ़ाया गया।