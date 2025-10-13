विमल नेगी मौत मामला: ओंकार शर्मा की रिपोर्ट में उजागर गड़बड़ी की जांच के लिए बनी कमेटी, अनुचित लाभ के लिए दबाव का आरोप
हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले में ओंकार शर्मा की रिपोर्ट में उजागर गड़बड़ियों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। ऊना जिले के पेखुबेला स्थित सौर ऊर्जा परियोजना में कंपनी को लाभ पहुंचाने के तथ्यों को उजागर किया गया है। विमल नेगी पर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने का दबाव डाला गया था।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा द्वारा उजागर की गड़बड़ियों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
इस कमेटी की अध्यक्षता स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर (एसएलडीसी) के प्रबंध निदेशक बृज लाल ठाकुर करेंगे, जिसमें निदेशक इलेक्ट्रिकल मनीष महाजन और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं। यह कमेटी ओंकार शर्मा की रिपोर्ट में दर्शाई अनियमितताओं की जांच करेगी। कमेटी का गठन कुछ दिन पूर्व ही किया है।
कंपनी को लाभ पहुंचाने का तथ्य किया है उजागर
ओंकार ने रिपोर्ट में ऊना जिले के पेखुबेला स्थित सौर ऊर्जा परियोजना में कंपनी को लाभ पहुंचाने के तथ्यों को उजागर किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विमल नेगी पर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दबाव डाला गया।
पेखुबेला परियोजना गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा
परियोजना में गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। यह तकनीकी कमेटी इन तथ्यों की गहन जांच करेगी और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में एक्सटेंशन आफ टाइम (ईओटी) कमेटी के हवाले से बताया गया है कि विमल नेगी को कंपनी की ओर से देरी के दिनों को कम करने का दबाव डाला गया। इससे राजस्व अनुमान को बढ़ाया गया।
18 मार्च को गोबिंदसागर झील में मिला था शव
इसी साल 10 मार्च को ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी शिमला से लापता हुए थे। 18 मार्च को उनका शव बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील से बरामद हुआ था। नेगी की मौत के मामले में सीबीआइ जांच चल रही है। इस मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में शिमला पुलिस के एएसआइ को गिरफ्तार किया है।
न्यायालय ने विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की सीबीआइ जांच की मांग को स्वीकार करते हुए जांच का आदेश दिया था, जो ओंकार शर्मा और पूर्व पुलिस महानिदेशक डा. अतुल वर्मा की रिपोर्ट के आधार पर की गई।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: दिवाली पर विभाग के भरोसे न रहें, देख-परख ही खाएं मिठाई, करोड़ों की टेस्टिंग वैन खा रही जंग और फील्ड स्टाफ दफ्तर में
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।