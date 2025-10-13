Himachal Bus Accident: सोलन में शादी समारोह में जा रहे लोगों की बस खाई में गिरी, 42 थे सवार, एम्स के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के लुहारघाट में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रामशहर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद घायलों को बिलासपुर एम्स ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। यह दुर्घटना बिलासपुर जिले की सीमा के पास हुई है, जहाँ हाल ही में एक और दुखद घटना हुई थी।
जागरण टीम, सोलन। हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के लुहारघाट में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला के रामशहर थाना के तहत यह हादसा हुआ है। वैवाहिक समारोह के लिए रिश्तेदारों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी।
बस में 42 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को बिलासपुर एम्स लाया जा रहा है, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है।
खाई में गिरकर पलट गई बस, मची चीखो पुकार
जानकारी के अनुसार, निजी बस में सवार लोग रामशहर के जोबी गांव क्षेत्र के एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण खो गया और बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में पलट गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया और सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई।
प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रेफर किए घायल
रामशहर पुलिस ने घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस के माध्यम से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए एम्स बिलासपुर भेज दिया गया। हादसे में बस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, सड़कों की ढलान और एक मोड़ पर चालक का नियंत्रण खोने के कारण यह दुर्घटना हुई।
एम्स बिलासपुर में स्ट्रेचर लेकर तैयार स्टाफ। जागरण
घायलों की हालत स्थिर : डीएसपी
डीएसपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर ने बताया कि बस एक पलटी खाकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार लोगों को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम मौके पर जांच कर रही है और वाहन को खाई से बाहर निकालने की कार्रवाई जारी है। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज एम्स बिलासपुर में चल रहा है।
आठ लोग पहुंचाए एम्स
आठ लोगों को बिलासपुर के कोठीपुरा स्थित एम्स में पहुंचाया गया है, रामशहर थाना से पुलिस एम्स पहुंची है। घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है।
अपनों का हाल जानने अस्पताल को दौड़े लोग
स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य सुचारू किए। लोग हादसे में घायल हुए अपने परिचितों का हाल जानने के लिए अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सही कारणों की जांच शुरू कर दी है।
बिलासपुर हादसे में गई थी 16 लोगों की जान
यह हादसा बिलासपुर जिले के साथ लगती सीमा पर हुआ है। गत दिनों बिलासपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था, इसमें 16 लोगों की जान चली गई थी। चलती बस पर पहाड़ दरक पड़ा था। अब बिलासपुर से सटे क्षेत्र में ही एक और हादसा पेश आया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।