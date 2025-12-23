मंडी शिवरात्रि महोत्सव में हिमाचली कलाकारों को ही मिलेगा मंच, प्रशासन ने क्यों लिया पहली बार ऐसा फैसला?

मुकेश मेहरा, मंडी। अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इस बार सांस्कृतिक संध्याओं में केवल हिमाचल प्रदेश कलाकारों को ही बुलाने का निर्णय लिया गया है। अन्य राज्यों के कलाकारों को नहीं बुलाया जाएगा। मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मेला समिति की सामान्य बैठक में यह फैसला हुआ।

प्रशासन ने क्यों लिया पहली बार फैसला बैठक की अध्यक्षता धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने की। उनके साथ उपायुक्त मंडी भी उपस्थित रहे। विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि आपदा के समय भी हिमाचल के कलाकारों ने अपना हर संभव सहयोग किया और वह लोगों के साथ खड़े रहे। इसलिए इस बार बाहरी कलाकारों को न बुलाकर हिमाचल के कलाकारों को ही सारी नाइट में स्टार कलाकार बनाया जाएगा।

मंडी शहर को बसे होंगे 500 साल इसके अलावा वर्ष 2026 में मंडी शहर को बसे हुए 500 साल पूरे होने पर इस बार मेले की थीम भी उसी पर और चिट्टे के खिलाफ रहेगी। इस बार खेल प्रतियोगिताओं में क्रिकेट लीग भी करवाई जाएगी, जिसमें 32 मैच होंगे। ये प्रतियोगिता 11 जनवरी से आरंभ करने पर योजना बनी है।