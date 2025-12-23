Language
    मंडी शिवरात्रि महोत्सव में हिमाचली कलाकारों को ही मिलेगा मंच, प्रशासन ने क्यों लिया पहली बार ऐसा फैसला?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    मंडी शिवरात्रि महोत्सव में इस बार केवल हिमाचली कलाकारों को ही मंच मिलेगा। प्रशासन ने पहली बार यह फैसला लिया है। बाहरी कलाकारों को अवसर न देने के इस नि ...और पढ़ें

    मंडी शिवरात्रि महोत्सव को लेकर आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारी व विधायक चंद्रशेखर। जागरण

    मुकेश मेहरा, मंडी। अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इस बार सांस्कृतिक संध्याओं में केवल हिमाचल प्रदेश कलाकारों को ही बुलाने का निर्णय लिया गया है। अन्य राज्यों के कलाकारों को नहीं बुलाया जाएगा। मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मेला समिति की सामान्य बैठक में यह फैसला हुआ।

    प्रशासन ने क्यों लिया पहली बार फैसला

    बैठक की अध्यक्षता धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने की। उनके साथ उपायुक्त मंडी भी उपस्थित रहे। विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि आपदा के समय भी हिमाचल के कलाकारों ने अपना हर संभव सहयोग किया और वह लोगों के साथ खड़े रहे। इसलिए इस बार बाहरी कलाकारों को न बुलाकर हिमाचल के कलाकारों को ही सारी नाइट में स्टार कलाकार बनाया जाएगा। 

    मंडी शहर को बसे होंगे 500 साल

    इसके अलावा वर्ष 2026 में मंडी शहर को बसे हुए 500 साल पूरे होने पर इस बार मेले की थीम भी उसी पर और चिट्टे के खिलाफ रहेगी। इस बार खेल प्रतियोगिताओं में क्रिकेट लीग भी करवाई जाएगी, जिसमें 32 मैच होंगे। ये प्रतियोगिता 11 जनवरी से आरंभ करने पर योजना बनी है। 

    ब्यास आरती और महिलाओं की नाटी होगी

    ब्यास आरती का आयोजन पिछली बार की तरह होगा और प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री भाग लें। महिलाओं की नाटी का आयोजन किया जाएगा, इसकी थीम भी चिट्टे के खिलाफ रहेगी। 

    स्मारिका में लगेंगी 100 साल के बुजुर्गों की तस्वीर

    मेले की स्मारिका में इस बार मंडी 100 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों की तस्वीर प्रकाशित की जाएगी। बेहतर सफाई व्यवस्था करने वाले तीन कर्मचारियों को 7100, 5100 3100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

