हिमाचल: ऊना में सनसनीखेज वारदात, पिता-पुत्र को कार से कुचलने का प्रयास; शूटरों से परिवार को खत्म करने की खुली धमकी
Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपने पड़ोसी को जाति के नाम पर प्रताड़ि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घुंघराला गांव के एक निवासी ने अपने पड़ोसी पर जाति के नाम पर प्रताड़ित करने, जानलेवा हमला करने और पंजाब के शूटरों से सुपारी देकर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित कृष्ण कुमार ने आरोप लगाया है कि आरोपित गौरव उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करता है और जमीन खरीदने के बाद से ही लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।
घुंघराला निवासी कृष्ण कुमार पुत्र रोशन लाल ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में आरोपित गौरव के परिवार से कुछ भूमि खरीदी थी। जिस पर उनके घर का रास्ता बना हुआ है। आरोप है कि आरोपित इस बात से रंजिश रखता है और अक्सर उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करता है।
कार से कुचलने का प्रयास
पीड़ित का कहना है कि आरोपित कहता है कि वह नीच जाति के लोगों को अपनी जमीन के पास नहीं रहने देगा। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित ने 17 दिसंबर को उनका रास्ता रोककर मारपीट की। जिसमें पिता-पुत्र को चोटें आईं। अगले दिन 18 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे बागड़ु रोड पर आरोपित ने अपनी तेज रफ्तार कार से कृष्ण कुमार और उनके बेटे को कुचलने का प्रयास किया।
छलांग लगाकर जान बचाई तो डंडे से कर दिया हमला
पीड़ित ने बताया कि उन्होंने छलांग लगाकर जान बचाई। जिसके बाद आरोपित ने गाड़ी से डंडा निकालकर उन पर हमला कर दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित कृष्ण कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपित अवैध शराब के धंधे में शामिल है और अपनी ऊंची पहुंच का रौब झाड़ता है।
पंजाब के शूटरों से संबंध, परिवार की सुपारी दे दी
आरोप है कि आरोपित ने उन्हें धमकी दी है कि पंजाब के शूटरों के साथ उसके संबंध हैं और उसने परिवार को खत्म करने की सुपारी दे दी है। इस धमकी के बाद से पूरा परिवार दहशत के साये में जीने को मजबूर है।
पुलिस से न्याय की गुहार पीड़ित ने बताया कि इससे पहले भी पंचायत और थाना स्तर पर शिकायतें की गईं, बावजूद इसके आरोपित अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
उधर, एएसपी ऊना सुरिंदर शर्मा ने कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है।
