IGMC शिमला प्रकरण: 'डॉक्टर ने ऑक्सीजन सप्लाई रोक किया हत्या का प्रयास', मंत्री और SP से मिले लोग बोले- पुलिस FIR में धारा बदले

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla IGMC, आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच में हुई लड़ाई का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में शिमला के पुलिस अधिकारियों को बुलाया है। मुख्यमंत्री के शिमला आने के बाद अधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक की जानी प्रस्तावित है।



स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल के अधिकारियों को इस मामले के सभी पहलुओं की पूरी गहराई से जांच का आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है व आरोपित डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।



अभी तक इस मामले में डॉक्टर का पक्ष नहीं आया है। डॉक्टर का पक्ष आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव भी इस दिशा में काम कर रहे हैं।

चौपाल के विधायक स्वास्थ्य मंत्री से मिले चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और उन्हें इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में डॉक्टर को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

डॉक्टर के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धारा लगाई जाए पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ जो धारा लगाई है, उसे हत्या के प्रयास की धारा में बदला जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से डॉक्टर ने हमला किया है वह एक हत्या का प्रयास था।