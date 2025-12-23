मनाली में क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए खास तैयारी, इन 18 जगह घूमकर बनाएं जर्नी यादगार; ताजा बर्फबारी के बाद बने नए स्नो प्वाइंट्स
Manali Tourism, मनाली क्रिसमस और नए साल के लिए सज गया है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कुल्लवी नाटी और साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है। बर्फबारी के चल ...और पढ़ें
जसवंत ठाकुर, मनाली। पर्यटन नगरी मनाली क्रिसमस व नववर्ष के लिए सज गई है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) सहित निजी होटलों में कुल्लवी नाटी की विशेष व्यवस्था की गई है। मनाली प्रशासन ने भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए माल रोड को दुल्हन की तरह सजा दिया है।
क्रिसमस व नववर्ष के लिए प्रशासन की ओर से माल रोड पर भी साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है। रविवार को हुए हिमपात से मनाली आने वाले पर्यटक रोहतांग दर्रा सहित लाहुल के पर्यटन स्थलों में बर्फ के दीदार कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए पर्यटन कारोबारियों को व्हाइट क्रिसमस की भी उम्मीद बंधी है।
70 से 80 प्रतिशत तक एडवांस बुकिंग
31 दिसंबर तक एचपीटीडीसी सहित मनाली के 70 से 80 प्रतिशत होटलों में कमरे एडवांस में बुक हो गए हैं। क्रिसमस पर 70 से 80 हजार जबकि नववर्ष पर 90 हजार से एक लाख तक पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
नवविवाहित जोड़ों के लिए रोचक प्रतियोगिताएं
पर्यटकों के मनोरंजन के लिए होटलों में कुल्लवी नाटी, बांसुरी की धुन पर कैंडल लाइट की विशेष व्यवस्था की गई है। होटलों में नवविवाहित जोड़ों के लिए रोचक प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। पर्यटकों की मांग पर सिड्डू, साग समेत अन्य स्थानीय व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई है।
क्या कहते हैं होटल कारोबारी
होटल वुडराक के मैनेजर गोपाल, हिटल स्काई ब्लू के मैनेजर सुरेश ठाकुर, होटल मनाली ग्रैंड के एमडी हैप्पी, ग्लेशियर के मैनेजर किशन राणा, स्नो वैली रिजॉर्ट के एमडी विम्पी बख्शी, स्नो फ्लेक्स के एमडी दीपांकर कपूर, वुड स्टॉक होटल के एमडी अजय अबरोल व पर्यटन कारोबारी विनीत मेंहदीरता ने बताया कि उनके होटल के लगभग 70 प्रतिशत कमरे 31 दिसंबर तक पैक हो गए हैं जबकि आनलाइन बुकिंग का क्रम जारी है।
इन स्थानों में घूम सकते हैं पर्यटक
मनाली के पर्यटन स्थल गुलाबा, मढ़ी व रोहतांग दर्रे सहित धुंधी, सोलंगनाला, अंजनी महादेव, हामटा, हिडिंबा मंदिर, मनु मंदिर, वशिष्ठ मंदिर व नग्गर के अलावा लाहुल के कोकसर, अटल टनल, सिस्सू, केलंग, जिस्पा, दारचा व शिंकुला में घूम सकते हैं।
इन होटलों में हो चुकी है एडवांस बुकिंग
पर्यटन निगम के होटल कुंजम में 47, लोहट में 20 व सरवरी में 17 कमरे हैं। निगम के होटल मनालसु, हिडिंबा काटेज, नग्गर कैसल व सिल्वरमून मरम्मत कार्य के चलते बंद हैं। डीजीएम बीएस ओक्टा ने बताया कि कुंजम होटल में 80 से 90 प्रतिशत कमरे, लोहट में 70 से 80 प्रतिशत कमरे, जबकि कुल्लू के सरवरी होटल में 60 से 70 प्रतिशत कमरे एडवांस बुक हैं। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए क्रिसमस व नववर्ष पर कुल्लवी नाटी की विशेष व्यवस्था की गई है। कपल्स के लिए होटल कुंजम व क्लब हाउस में क्रिसमस व नववर्ष क्वीन सहित अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।
क्या कहते हैं होटलियर्स व प्रशासन
मनाली में पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अतिथि देवो भव की तर्ज पर स्वागत किया जाएगा। पर्यटकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
-रोशन ठाकुर, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन।
यातायात व्यवस्था सुचारू रखने की बेहतर व्यवस्था की गई है। जगह-जगह पुलिस जवान तैनात किए जा रहे हैं। वाहन चालकों से आग्रह रहेगा कि सड़क किनारे वाहन खड़े न करें। यातायात नियमों का पालन करें।
-केडी शर्मा, डीएसपी मनाली।
