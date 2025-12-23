मनाली में क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए खास तैयारी, इन 18 जगह घूमकर बनाएं जर्नी यादगार; ताजा बर्फबारी के बाद बने नए स्नो प्वाइंट्स

जसवंत ठाकुर, मनाली। पर्यटन नगरी मनाली क्रिसमस व नववर्ष के लिए सज गई है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) सहित निजी होटलों में कुल्लवी नाटी की विशेष व्यवस्था की गई है। मनाली प्रशासन ने भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए माल रोड को दुल्हन की तरह सजा दिया है।



क्रिसमस व नववर्ष के लिए प्रशासन की ओर से माल रोड पर भी साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है। रविवार को हुए हिमपात से मनाली आने वाले पर्यटक रोहतांग दर्रा सहित लाहुल के पर्यटन स्थलों में बर्फ के दीदार कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए पर्यटन कारोबारियों को व्हाइट क्रिसमस की भी उम्मीद बंधी है।

70 से 80 प्रतिशत तक एडवांस बुकिंग 31 दिसंबर तक एचपीटीडीसी सहित मनाली के 70 से 80 प्रतिशत होटलों में कमरे एडवांस में बुक हो गए हैं। क्रिसमस पर 70 से 80 हजार जबकि नववर्ष पर 90 हजार से एक लाख तक पर्यटकों के आने की उम्मीद है।

नवविवाहित जोड़ों के लिए रोचक प्रतियोगिताएं पर्यटकों के मनोरंजन के लिए होटलों में कुल्लवी नाटी, बांसुरी की धुन पर कैंडल लाइट की विशेष व्यवस्था की गई है। होटलों में नवविवाहित जोड़ों के लिए रोचक प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। पर्यटकों की मांग पर सिड्डू, साग समेत अन्य स्थानीय व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई है।

क्या कहते हैं होटल कारोबारी होटल वुडराक के मैनेजर गोपाल, हिटल स्काई ब्लू के मैनेजर सुरेश ठाकुर, होटल मनाली ग्रैंड के एमडी हैप्पी, ग्लेशियर के मैनेजर किशन राणा, स्नो वैली रिजॉर्ट के एमडी विम्पी बख्शी, स्नो फ्लेक्स के एमडी दीपांकर कपूर, वुड स्टॉक होटल के एमडी अजय अबरोल व पर्यटन कारोबारी विनीत मेंहदीरता ने बताया कि उनके होटल के लगभग 70 प्रतिशत कमरे 31 दिसंबर तक पैक हो गए हैं जबकि आनलाइन बुकिंग का क्रम जारी है।

इन स्थानों में घूम सकते हैं पर्यटक मनाली के पर्यटन स्थल गुलाबा, मढ़ी व रोहतांग दर्रे सहित धुंधी, सोलंगनाला, अंजनी महादेव, हामटा, हिडिंबा मंदिर, मनु मंदिर, वशिष्ठ मंदिर व नग्गर के अलावा लाहुल के कोकसर, अटल टनल, सिस्सू, केलंग, जिस्पा, दारचा व शिंकुला में घूम सकते हैं।