    Mandi News: वन भूमि में डंपिंग से रोका तो बीओ और वनरक्षक पर कर दिया हमला, चेतावनी के बावजूद नहीं माना माफिया

    By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:32 PM (IST)

    मंडी में वन भूमि पर अवैध डंपिंग रोकने गए वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कोटली में प्लॉट निर्माण के दौरान मलबा वन भूमि पर फेंका जा रहा था। वन विभाग की टीम ने जब वीडियो बनाया, तो ठेकेदार के सहयोगी ने हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    मंडी में वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में वन भूमि पर हो रही अवैध डंपिग रोकने गए वन विभाग के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देकर धक्का मुक्की की गई। कोटली में हुई इस घटना मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। रविवार को पुलिस की टीम मौके पर गई और संबंधित आरोपितों से पूछताछ की।

    सतोहल में प्लॉट का निर्माण किया जा रहा

    कोटली के सतोहल में एक प्लॉट का निर्माण करवाया जा रहा है। इसका काम करने वाले ठेकेदार बीरी सिंह के मजदूर यहां से निकलने वाली मिट्टी और अन्य मलबे को वन भूमि पर फेंक रहे थे। 
    वन विभाग को जब इसकी सूचना मिली तो पहले आठ नवंबर को मौके पर जाकर ठेकेदार और उसके मजदूरों को ऐसा न करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद यहां पर अवैध डंपिंग जारी रही। 

    वीडियो बनाने पर किया टीम के ऊपर हमला

    गत दिन जब रात के समय वन विभाग के बीट आफिसर राकेश और रक्षक सुरेंद्र पाल गश्त पर थे तो उन्होंने देखा कि एक टिप्पर के जरिए वन भूमि पर अवैध डंपिंग की जा रही है। मौके पर जाकर टीम के सदस्यों ने इनको रोका और इनके वीडियो बनाया गया। जब यह वीडियो बना रहे थे तो वहां मौजूद ठेकेदार के सहयोगी जिसका नाम भूपेंद्र है, ने इनके साथ धक्का मुक्की और जान से मारने की धमकी दी।

    दोनों कर्मचारियों ने मौके से ही अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। 

    चेतावनी के बावजूद नहीं रुक रही थी डंपिंग

    वन परिक्षेत्र अधिकारी किशोर चंद ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। चेतावनी के बावजूद यह लोग अवैध डंपिंग करने से नहीं रुक रहे थे। वहीं रविवार को पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। एएसपी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

