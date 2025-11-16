Mandi News: वन भूमि में डंपिंग से रोका तो बीओ और वनरक्षक पर कर दिया हमला, चेतावनी के बावजूद नहीं माना माफिया

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में वन भूमि पर हो रही अवैध डंपिग रोकने गए वन विभाग के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देकर धक्का मुक्की की गई। कोटली में हुई इस घटना मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। रविवार को पुलिस की टीम मौके पर गई और संबंधित आरोपितों से पूछताछ की।

सतोहल में प्लॉट का निर्माण किया जा रहा कोटली के सतोहल में एक प्लॉट का निर्माण करवाया जा रहा है। इसका काम करने वाले ठेकेदार बीरी सिंह के मजदूर यहां से निकलने वाली मिट्टी और अन्य मलबे को वन भूमि पर फेंक रहे थे।

वन विभाग को जब इसकी सूचना मिली तो पहले आठ नवंबर को मौके पर जाकर ठेकेदार और उसके मजदूरों को ऐसा न करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद यहां पर अवैध डंपिंग जारी रही।

वीडियो बनाने पर किया टीम के ऊपर हमला गत दिन जब रात के समय वन विभाग के बीट आफिसर राकेश और रक्षक सुरेंद्र पाल गश्त पर थे तो उन्होंने देखा कि एक टिप्पर के जरिए वन भूमि पर अवैध डंपिंग की जा रही है। मौके पर जाकर टीम के सदस्यों ने इनको रोका और इनके वीडियो बनाया गया। जब यह वीडियो बना रहे थे तो वहां मौजूद ठेकेदार के सहयोगी जिसका नाम भूपेंद्र है, ने इनके साथ धक्का मुक्की और जान से मारने की धमकी दी।