फर्जी शादी गिरोह: पंजाब से 2 लाख रुपये में उपलब्ध करवाते थे दुल्हन, हिमाचल में अब तक कितने लोगों से की ठगी?

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में फर्जी शादी के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दुल्हन उपलब्ध करवाने के बदले में फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह के सदस्य लड़के वालों से दो लाख रुपये लेते थे। यह दो लाख रुपये इस एवज में थे कि उनके लड़के की शादी के लिए पंजाब में लड़की तलाशने आदि में आने वाला खर्च बताते थे।



ये लोग ऐसे परिवार की तलाश में रहते थे जिसके लड़के की शादी लंबे समय से नहीं हो रही हो तो उसे अपने ताने वाने में फंसाकर शादी करवा देते थे।



इसके साथ ही विवाह करने वाली लड़की सोने चांदी के जेवरात व नकदी पर हाथ साथ कर वहां से निकल लेती थी। ऐसी ही घटना नगरोटा बगवां पुलिस थाने के तहत घटित हुई और पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपितों को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन पंजाब व दो आरोपित कांगड़ा के पांच आरोपितों में तीन पंजाब के तो दो आरोपित जिला कांगड़ा के हैं। गिरफ्तार आरोपितों में 40 वर्षीय राजप्रीत कौर पत्नी कुलविंदर सिंह निवासी गांव रजापुर पती डाकघर नूरपुर तहसील जिला लुधियाना पंजाब, 30 वर्षीय रेनू पुत्री इंद्रजीत सिंह निवासी गांव बाबा बुड्ढा साहिब गली नंबर 11 डकोआ समा मंडी, जालंधर पंजाब, 39 वर्षीय आरती पत्नी जगदीश कुमार निवासी गांव रिहालपुरा डाक व तहसील जिला कांगड़ा, 35 वर्षीय बलवंत सिंह पुत्र मेजर सिंह गांव बड़ेतच डा. सुईयापुर तहसील रायकोट जिला लुधियाना, पंजाब व 43 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी कलेड तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा गिरफ्तार हैं।

पांच दिन के रिमांड पर भेजे आरोपित पुलिस ने आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपितों को पांच दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस आरोपितों से पूछताछ करेगी और चोरी कर ले गए जेवरात व अन्य सामान भी बरामद करने में जुटेगी। पुलिस टीम यह भी पड़ताल कर रही है कि यह मामला पहला मामला है या इस तरह खेल आरोपित अन्य परिवारों से भी खेल चुके हैं। अन्य पुलिस थानों से भी पुलिस संपर्क करेगी।