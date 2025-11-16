Kangra News: नशे के आदी बेटे के लिए चिट्टा ला रही महिला गिरफ्तार, देहरा पुलिस ने 57 साल की महिला से बरामद किया नशा

संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में नशे से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। नशे के आदी बेटे के लिए चिट्टा लेकर जा रही महिला को देहरा थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है, पुलिस बेटे के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। महिला के पास सात ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है।



पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। देहरा में पहला मौका है जब पुलिस ने किसी महिला को चिट्टा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

घटना शनिवार रात की है।

57 साल की महिला से नाके के दौरान चिट्टा पकड़ा पुलिस ने देहरा से ज्वालामुखी रोड पर स्थित तलाई इलाके में नाका लगाया था। इसी दौरान शक के आधार पर 57 साल की महिला की तलाशी ली तो उसके पास से सात ग्राम चिट्टा मिला।