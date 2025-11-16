Kangra News: नशे के आदी बेटे के लिए चिट्टा ला रही महिला गिरफ्तार, देहरा पुलिस ने 57 साल की महिला से बरामद किया नशा
कांगड़ा के देहरा में पुलिस ने एक महिला को चिट्टा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला अपने नशे के आदी बेटे के लिए चिट्टा ले जा रही थी। पुलिस ने उसके पास से सात ग्राम चिट्टा बरामद किया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एसपी देहरा ने इसे नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है।
संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में नशे से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। नशे के आदी बेटे के लिए चिट्टा लेकर जा रही महिला को देहरा थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है, पुलिस बेटे के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। महिला के पास सात ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है।
पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। देहरा में पहला मौका है जब पुलिस ने किसी महिला को चिट्टा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
घटना शनिवार रात की है।
57 साल की महिला से नाके के दौरान चिट्टा पकड़ा
पुलिस ने देहरा से ज्वालामुखी रोड पर स्थित तलाई इलाके में नाका लगाया था। इसी दौरान शक के आधार पर 57 साल की महिला की तलाशी ली तो उसके पास से सात ग्राम चिट्टा मिला।
लुधियाना निवासी महिला कई साल से रह रही ज्वालामुखी में
सूत्रों के अनुसार पूछताछ में पता चला कि आरोपित सीमा रानी मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के वार्ड नंबर 10 के न्यू पंजाबी बाग इलाके की रहने वाली है। उसका परिवार कई साल से ज्वालामुखी के वार्ड नंबर एक में रह रहा है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में चिट्टे के विरुद्ध क्यों शुरू हुआ महाभियान? आपको चौंका देगा दो साल में नशे से जान गंवाने वालों का आंकड़ा
यह कार्रवाई नशे के नेटवर्क पर सख्त प्रहार : एसपी
एसपी देहरा मयंक चौधरी ने कहा कि पुलिस जिला देहरा के तहत पहली बार महिला तस्करी के आरोप में गिरफ्तार की गई है। नशे के विरुद्ध जारी अभियान में यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह कार्रवाई नशे के नेटवर्क पर सख्त प्रहार करते हुए पुलिस की प्रतिबद्धता और सतर्कता को दर्शाती है। भविष्य में भी जिला पुलिस अभियान जारी रहेगा। लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें।
