कुल्लू दुष्कर्म मामला: डंडा व पीड़िता के कपड़े बरामद, पुजारी और डॉक्टर के बयान भी दर्ज; SDM की बढ़ेगी मुश्किल

Kullu SDM Case कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला पर दुष्कर्म के आरोपों के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं और पीड़िता के इलाज से जुड़े निजी अस्पताल के चिकित्सक का बयान दर्ज किया है जिसमें उन्होंने पीड़िता के स्कूटी से गिरने की बात कही थी।

जागरण संवाददाता, मंडी। कुल्लू के एसडीएम रहे विकास शुक्ला पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एसडीएम आवास पर 24 सितंबर 2024 को जिस डंडे से आरोपितों ने पीड़िता की पिटाई की थी तथा उस दौरान पीड़िता ने जो कपड़े पहन रखे थे, पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं।

पुलिस ने कुल्लू के निजी अस्पताल से पीड़िता का उपचार संबंधी रिकाॅर्ड भी कब्जे में लिया है। इन सभी वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पिटाई से पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस पूरे मामले में आरोपित एसडीएम की अब मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है।

पिटाई के बाद निजी अस्पताल में ले गए थे आरोपित आरोपिताें ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए उसे कुल्लू के एक निजी अस्पताल में यह कह भर्ती करवा दिया था कि वह स्कूटी से गिरी है। पुलिस ने पीड़िता का उपचार करने वाले निजी अस्पताल के चिकित्सक के बयान भी दर्ज किए हैं।

मंदिर के पुजारी ने भी दिया बयान वहीं मंदिर के पुजारी ने भी अपने बयान में पुष्टि की है कि एसडीएम विकास शुक्ला व उसके साथी पीड़िता के साथ मंदिर में आए थे। पुलिस अब इन बयानों व साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। इससे आने वाले दिनों में आरोपितों की मुश्किल बढ़ सकती है।