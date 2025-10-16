प्रोफेशनल को AI के गुर सिखाएगा IIT मंडी, ऑनलाइन और कैंपस में दिया जाएगा प्रशिक्षण; फीस की तय

हंसराज सैनी, मंडी। डाक्टर, वकील, बिजनेस लीडर या एचआर मैनेजर अब बिना एक भी लाइन कोड लिखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का इस्तेमाल अपने काम में कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी ने देश के प्रोफेशनल के लिए 23 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जो उन्हें एआइ एजेंट बनने का मौका देगा।वह भी बिना किसी तकनीकी पृष्ठभूमि के।

एआइ आज हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव ला रही है। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल से लेकर मार्केटिंग के निर्णयों व न्यायालयों के डेटा एनालिसिस से लेकर बैंकिंग के जोखिम आकलन तक में इसका उपयोग हो रहा है। आइआइटी मंडी का यह नया कार्यक्रम उन प्रोफेशनल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जो तकनीक के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। 23 घंटे में आठ घंटे आनलाइन और 15 घंटे कैंपस प्रशिक्षण रहेगा। इसका शुल्क 49,999 रुपये तय किया गया है। इसमें प्रशिक्षण, कैंपस में रहने और खाने का खर्च भी शामिल है।

इनके लिए तैयार किया कोर्स आइआइटी मंडी का यह कोर्स उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोई अनुभव नहीं है। प्रतिभागी सीखेंगे कि एआइ कैसे काम करता है, डेटा को कैसे समझता है और व्यावसायिक निर्णयों को कैसे अधिक सटीक बनाता है। इसका फोकस यह नहीं है कि आप कोड लिखें बल्कि यह है कि आप समझें कि एआइ आपके काम को कैसे आसान बना सकता है।