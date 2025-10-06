Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में मौसम ठंडा होते ही वायरल फीवर की जकड़ में आने लगे बच्चे, माताएं जरूर बरतें ये सावधानी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    viral fever in children हिमाचल प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ बच्चों में वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं। जोनल अस्पताल मंडी में सात बच्चे भर्ती हैं और लगभग 150 बच्चे ओपीडी में जांच करा चुके हैं। डाक्टरों ने बच्चों को भीड़भाड़ वाली जगहों और संक्रमित लोगों से दूर रहने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के कारण बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, मंडी। viral fever in children, हिमाचल प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ ही बच्चों में वायरल फीवर के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। जोनल अस्पताल, मंडी में इन मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वर्तमान में सात बच्चे उपचाराधीन हैं। जबकि 150 के करीब बच्चे ओपीडी में जांच करवा चुके हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदलते मौसम में इसका ज्यादातर असर बच्चों में बढ़ता है, वायरल फीवर एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। इसके शुरुआती लक्षण आमतौर पर खांसी और जुकाम होते हैं, जिसके बाद तेज बुखार, बदन दर्द और थकान महसूस होती है। आमतौर पर यह संक्रमण तीन से सात दिनों तक रहता है।

    बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वे तेजी से इसकी चपेट में आते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, खासकर हाथों को नियमित धोना सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही, बच्चों को भीड़भाड़ वाली जगहों और संक्रमित लोगों के संपर्क से दूर रखना आवश्यक है।

    बच्चों को तरल पदार्थ दें व धुएं से बचाएं

    उपचार मुख्य रूप से लक्षणों को प्रतिबंधित करने पर केंद्रित होता है। बुखार के लिए दवाई और शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए पर्याप्त तरल पदार्थ देना जरूरी है। साथ ही यदि घर के अंदर धूम्रपान करने से बचें और धूप अगरबत्ती अगर घर में जलाते है तो घर की खिड़कियां दरवाजे खोल दें, ताकि बच्चों का किसी प्रकार की समस्या पेश न आए।

    यह भी पढ़ें- मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत के बाद हिमाचल के बद्दी में कफ सिरप उत्पादन रोका, सरकार ने एडवायजरी जारी की

    ये सावधानी जरूर बरतें

    सर्दी के मौसम में बच्चों को धुएं विशेषकर इनडोर प्रदूषण और अलाव के धुएं से दूर रखें और ठंड से बचाव करें। धुएं के संपर्क में आने से बच्चों के फेफड़े कमजोर होते हैं और वायरल संक्रमण निमोनिया जैसी जटिलताओं में बदल सकता है। बच्चे को हमेशा गर्म कपड़े पहनाएं और पौष्टिक आहार दें। यदि बुखार 102 से अधिक हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तत्काल डाक्टर से परामर्श लें, स्वयं दवा देने से बचें।

    -डा. आशुतोष, शिशु रोग विशेषज्ञ, जोनल अस्पताल मंडी।

    यह भी पढ़ें- जोड़ों के दर्द को हल्के में न लें, बन सकता है कैंसर, टांडा के विशेषज्ञ ने बताए गंभीर रोग के लक्षण

    यह भी पढ़ें- Himachal News: एम्स बिलासपुर में हड्डियों की मजबूती का 15 मिनट में चलेगा पता, अब नहीं जाना पड़ेगा हिमाचल से बाहर