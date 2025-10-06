Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जोड़ों के दर्द को हल्के में न लें, बन सकता है कैंसर, टांडा के विशेषज्ञ ने बताए गंभीर रोग के लक्षण

    By Suresh Thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:13 PM (IST)

    Joint Pain and Cancer link टांडा अस्पताल के डा. विपिन शर्मा ने चंबा में हड्डियों के कैंसर पर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि हड्डियों में हल्का दर्द सूजन या रात को असहनीय दर्द होने पर अनदेखा न करें ये कैंसर की शुरुआती चेतावनी हो सकती है। असंतुलित जीवनशैली और जंक फूड इसके मुख्य कारण हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    टांडा अस्पताल के डा. विपिन शर्मा ने हड्डी रोग के बारे में बताया।

    सुरेश ठाकुर, चंबा। Joint Pain and Cancer link, डाॅ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा के हड्डी रोग विभागाध्यक्ष, डा. विपिन शर्मा ने कहा कि कभी हड्डियों में हल्का दर्द, सूजन या रात को असहनीय दर्द होने पर लोग सोचते हैं यह सामान्य मांसपेशियों की थकान या किसी पुरानी चोट का असर है। लेकिन कई बार यही मामूली लगने वाले संकेत हड्डियों के कैंसर की शुरुआती चेतावनी होते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुर्भाग्यवश लोग इन लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं। जब तक सही जांच होती है, तब तक यह कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका होता है। यही वजह है कि बोन कैंसर को चिकित्सा जगत में सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक प्रकारों में गिना जाता है। हर साल दुनियाभर में लाखों लोग कैंसर की गिरफ्त में आते हैं और इनमें युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 

    डा. विपिन शर्मा ने रविवार को चंबा में चल रहे राष्ट्रीय हिमआर्थोकान सम्मेलन में हड्डियों के कैंसर पर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि असंतुलित जीवनशैली, जंक फूड, प्रदूषण और आनुवंशिक कारक इसके मुख्य कारण बन रहे हैं।

    हड्डियों का कैंसर हालांकि दुर्लभ है पर इसका असर बेहद गहरा और विनाशकारी होता है। यह अकसर पैरों, हाथों, घुटनों या रीढ़ की हड्डी में शुरू होता है और धीरे-धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने लगता है।

    ये होते हैं लक्षण

    हड्डियों में लगातार या रात में बढ़ता दर्द, सूजन या गांठ का उभरना शरीर के प्रभावित हिस्से में कमजोरी या अकड़न मामूली चोट पर भी हड्डी का टूट जाना, थकान, वजन घटना या बुखार जैसे अनुभव बोन कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं। अकसर ये लक्षण सामान्य जोड़ों के दर्द या अर्थराइटिस (गठिया) जैसी बीमारियों से मिलते-जुलते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप बीमारी का पता देर से चलता है, जब इलाज जटिल हो जाता है। 

    रोबोटिक सर्जरी से इलाज हुआ आसान

    डा. विपिन शर्मा ने कहा कि हड्डियों के कैंसर का इलाज अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीक और प्रभावी हो गया है। चिकित्सा विज्ञान ने रोबोटिक सर्जरी के रूप में एक नई दिशा दी है, जो सर्जरी को बेहद परिशुद्ध, सुरक्षित और कम दर्दनाक बना रही है। रोबोटिक सर्जरी चिकित्सा तकनीक की वह नई क्रांति है, जिसने कैंसर उपचार को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। यह सटीकता इंसान के हाथों की तुलना में कई गुना अधिक होती है।

    घुटने के ट्यूमर में कारगर होगी तकनीक

    घुटने और जांघ की हड्डी में पाए जाने वाले ट्यूमर के मामलों में यह तकनीक बहुत सफल साबित हुई है। यह तकनीक न केवल दर्द और संक्रमण को कम करती है, बल्कि रिकवरी टाइम को भी घटा देती है। जहां पहले मरीज को कई हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ता था, अब 24 से 48 घंटे में ही वह सामान्य गतिविधियों की ओर लौट सकता है। यह मरीज के लिए सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत होती है। रोबोटिक सर्जरी सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि जीने का नया तरीका है। यह सटीकता और संवेदना की वह मिसाल है, जिसने हड्डियों के कैंसर के खिलाफ एक नई उम्मीद जगा दी है।

    यह भी पढ़ें- Himachal News: एम्स बिलासपुर में हड्डियों की मजबूती का 15 मिनट में चलेगा पता, अब नहीं जाना पड़ेगा हिमाचल से बाहर

    यह भी पढ़ें- सावधान! 50 के अधेड़ में ही नहीं 10 साल के बच्चों में भी फैटी लिवर के लक्षण, इन दो वजह से बढ़ रहे मामले, हाे सकते हैं घातक परिणाम