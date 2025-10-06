Language
    करवाचौथ पर छुट्टी आ रहे हिमाचल के 26 वर्षीय सैनिक की सड़क हादसे में मौत, परिवार का इकलौता सहारा छिना

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:50 AM (IST)

    Himachal Pradesh Soldier Death मंडी जिले के गोहर क्षेत्र के रहने वाले भारतीय सेना के 26 वर्षीय जवान ढमेश्वर दत्त की लुधियाना में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। वह करवाचौथ पर छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। इस दुर्घटना में उनके एक अन्य साथी सैनिक की भी जान चली गई।

    लुधियाना में दुर्घटनाग्रस्त वाहन व सैनिक ढमेश्वर दत्त का फाइल फोटो

    सहयोगी, गोहर (मंडी)। Himachal Pradesh Soldier Death, हिमाचल प्रदेश का जवान छुट्टी पर घर आते वक्त हादसे का शिकार हो गया। जिला मंडी के उपमंडल गोहर की खारसी पंचायत से संबंधित भारतीय सेना के जवान 26 वर्षीय ढमेश्वर दत्त का सड़क हादसे में निधन हो गया। हादसा पंजाब के लुधियाना में हुआ है। वह करवाचौथ पर घर छुट्टी पर आ रहे थे।

    एक अन्य साथी जवान की भी मौत

    ढमेश्वर दत्त दो अन्य साथी जवानों के साथ घर आ रहे थे। हादसे में उनके एक साथी सैनिक का भी निधन हुआ है। ये लोग कार में आ रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया।

    सामने से आ रही गाड़ी से हो गई कार की टक्कर

    स्वजन के मुताबिक शनिवार सायं चमकौर साहिब रूपनगर लुधियाना रोड पर सामने से आ रही एक गाड़ी से उनकी कार की टक्कर हो गई। तीसरा साथी घायल हुआ है।

    ढमेश्वर था परिवार का इकलौता सहारा, आठ माह की बच्ची से उठा पिता का साया

    ढमेश्वर अपने परिवार का इकलौता सहारा था। बुजुर्ग माता पिता से जहां उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया है तो वहीं छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। घर में पत्नी व तीन साल का बेटा और आठ महीने की बेटी है। पत्नी जवान उम्र में ही विधवा हो गई है तो वहीं तीन साल और आठ माह के बच्चों को अब पिता का प्यार नहीं मिल पाएगा।

    आज सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि

    एसडीएम गोहर बचित्र सिंह ने बताया कि सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। हादसे की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

