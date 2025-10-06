करवाचौथ पर छुट्टी आ रहे हिमाचल के 26 वर्षीय सैनिक की सड़क हादसे में मौत, परिवार का इकलौता सहारा छिना

Himachal Pradesh Soldier Death मंडी जिले के गोहर क्षेत्र के रहने वाले भारतीय सेना के 26 वर्षीय जवान ढमेश्वर दत्त की लुधियाना में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। वह करवाचौथ पर छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। इस दुर्घटना में उनके एक अन्य साथी सैनिक की भी जान चली गई।

सहयोगी, गोहर (मंडी)। Himachal Pradesh Soldier Death, हिमाचल प्रदेश का जवान छुट्टी पर घर आते वक्त हादसे का शिकार हो गया। जिला मंडी के उपमंडल गोहर की खारसी पंचायत से संबंधित भारतीय सेना के जवान 26 वर्षीय ढमेश्वर दत्त का सड़क हादसे में निधन हो गया। हादसा पंजाब के लुधियाना में हुआ है। वह करवाचौथ पर घर छुट्टी पर आ रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक अन्य साथी जवान की भी मौत ढमेश्वर दत्त दो अन्य साथी जवानों के साथ घर आ रहे थे। हादसे में उनके एक साथी सैनिक का भी निधन हुआ है। ये लोग कार में आ रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया।

सामने से आ रही गाड़ी से हो गई कार की टक्कर स्वजन के मुताबिक शनिवार सायं चमकौर साहिब रूपनगर लुधियाना रोड पर सामने से आ रही एक गाड़ी से उनकी कार की टक्कर हो गई। तीसरा साथी घायल हुआ है।