Snowfall In Himachal: रोहतांग सहित इन दर्रों में भारी हिमपात; मनाली-लेह हाईवे पर फंस गए वाहन; सरचू से हटाई पुलिस चौकी

Snowfall In Himachal हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने से ठंड बढ़ गई है। रोहतांग बारालाचा और शिंकुला दर्रे में भारी हिमपात हुआ है जिससे लेह और जांस्कर जाने वाले वाहन दारचा में फंस गए हैं। लेह हाईवे पर यातायात ठप हो गया है। लाहुल घाटी में सेब की फसल के लिए बर्फबारी आफत बन गई है जिससे बागवान परेशान हैं।

जसवंत ठाकुर, मनाली। Snowfall In Himachal, हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग ठंड से ठिठुरने लगे हैं। रोहतांग सहित बारालाचा व शिंकुला दर्रे में गत रात से भारी हिमपात हो रहा है। इन दर्रे में आधा फीट से अधि हिमपात हो चुका है।

हिमपात के कारण लेह व जांस्कर जाने वाले वाहन दारचा में फंस गए हैं, जबकि लेह से मनाली आ रहे वाहन भी उपसी व सरचू में फंस गए हैं। लाहुल स्पीति में बर्फबारी... pic.twitter.com/h4CwvbQqGH — Rajesh Sharma (@sharmanews778) October 6, 2025 लेह हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप रविवार को हिमपात का क्रम शुरू हुआ था, लेकिन रोहतांग दर्रे के बजाय शिंकुला व बारालाचा दर्रे में हिमपात कम होने से दोपहर बाद वाहन अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो गए थे। सोमवार को हिमपात की रफ्तार तेज होने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है।

सरचू की अस्थायी चौकी जिस्पा की स्थापित लेह लद्दाख के लिए आने जाने वाले वाहन चालकों सहित पर्यटकों की मदद के लिए सरचू में स्थापित अस्थायी चौकी को लाहुल स्पीति पुलिस ने जिस्पा में स्थापित कर दिया है। हिमपात की रफ्तार तेज होती देख पुलिस जवान सरचू से दारचा आ गए हैं। पुलिस चौकी के हट जाने से लेह लद्दाख की ओर सफर करने वालों के लिए अब जोखिम बढ़ गया है।

हालांकि सरचू में कुछ एक ढाबे व बीआरओ का अस्थायी ट्रांजिट कैप अभी सहारा बने हुए हैं, लेकिन अब पुलिस जवानों के न होने से दिक्कत बढ़ेगी। अब वाहन चालकों को अधिक सावधानी पूर्वक लेह मार्ग पर सफर करना होगा।

पर्यटकों के लिए रोहतांग बंद पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे में सोमवार को भी वाहनों की आवाजाही बंद है। आज भी सभी वाहनों को गुलाबा में रोका गया है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि रोहतांग दर्रे में भारी हिमपात हो रहा है। उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया कि पर्यटन स्थल गुलाबा से आगे न जाएं। उन्होंने बताया कि दर्रे पर पर्यटकों की आवाजाही मौसम पर निर्भर रहेगी।