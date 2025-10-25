हिमाचल में सेना का जवान चिट्टे के साथ गिरफ्तार, पुलिस नाका तोड़कर भाग निकले थे तीनों आरोपित, पीछा कर दबोचे

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में सेना का जवान चिट्टे के साथ पकड़ा गया है। सुंदरनगर पुलिस ने 12.1 ग्राम चिट्टे के साथ सैनिक समेत तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। सेना के जवान के चिट्टे के साथ पकड़ने जाने से सनसनी फैल गई है।



आरोपितों की पहचान भारतीय सेना में तैनात सेजल ठाकुर निवासी पलौहटा, अक्षत शर्मा निवासी सकराह और गौरव उर्फ अमन निवासी गांव बाड़ी (सभी तहसील सुंदरनगर) के रूप में हुई है।

