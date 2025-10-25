हिमाचल में सेना का जवान चिट्टे के साथ गिरफ्तार, पुलिस नाका तोड़कर भाग निकले थे तीनों आरोपित, पीछा कर दबोचे
हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में पुलिस ने सेना के एक जवान समेत तीन युवकों को 12.1 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस नाका तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। सेना के जवान के चिट्टे के साथ पकड़े जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आरोपितों की पहचान भारतीय सेना में तैनात सेजल ठाकुर निवासी पलौहटा, अक्षत शर्मा निवासी सकराह और गौरव उर्फ अमन निवासी गांव बाड़ी (सभी तहसील सुंदरनगर) के रूप में हुई है।
नाके पर रोका तो कार भगाकर ले गए युवक
पुलिस टीम ने एएसआइ दौलत राम की अगुआई में बोबर में नाका लगाया था। इसी दौरान बिलासपुर की ओर से आ रही कार को जांच के लिए रोका गया। पुलिस के कार्रवाई करने से पहले ही चालक नाके को तोड़ता हुआ कार को भगाकर ले गया।
पुलिस ने पीछा कर पकड़े शातिर
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार का पीछा किया और बोबर कैंची मोड़ क्षेत्र के समीप आरोपितों को दबोच। सेना का जवान इन दिनों छुट्टी पर आया बताया जा रहा है। तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट के नीचे चिट्टा बरामद हुआ। डीएसपी भारत भूषण ने आरोपितों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
दो युवकों से 20.480 ग्राम चिट्टा पकड़ा
उधर, मनाली पुलिस ने हरियाणा और मनाली के दो युवकों को 20.480 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। आरोपितों की पहचान 25 वर्षीय योगेश राणा निवासी हाउस नंबर 46/1 वार्ड 15 मुरथल रोड विकास नगर जिला सोनीपत तथा 23 वर्षीय रोहित शर्मा निवासी वार्ड सात गोपां रोड मनाली के रूप में हुई है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर निजी रिजेंसी के कमरा नंबर 103 की नियमानुसार तलाशी ली गई। इस दौरान युवकों से 20.480 ग्राम चिट्टा बरामद किया।
