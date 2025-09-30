मंडी में शादी में गया था परिवार और दिनदहाड़े घर में घुसे चोर, 11 लाख रुपये की चोरी; दुकान से 40 बैटरियां चुराई
Himachal Pradesh Mandi News मंडी जिले के कटिंडी गांव में चोरों ने दिनदहाड़े 11 लाख रुपये की चोरी की। बुजुर्ग महिला के खेत जाने और बहू के शादी में जाने के बाद चोरों ने घर में घुसकर गहने और नकदी चुरा लिए। इसके साथ ही पठानकोट-मंडी राजमार्ग पर एक वर्कशॉप से 35-40 बैटरियां भी चोरी हो गईं।
जागरण संवाददाता, मंडी। जिला मंडी के सदर क्षेत्र में चोरों ने दिनदहाड़े ही कटिंडी गांव में 11 लाख रुपये की चोरी को अंजाम दिया है। जिस समय चोरी हुई घर की महिला बुजुर्ग खेत गई थी और बहू शादी में गई थी। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि निर्मला देवी निवासी कटिंडी अपनी बहू के साथ रहती है। इनका घर गांव से किनारे पर अकेला है और इनका बेटा बाहर नौकरी करता है। घर अकेला होने का फायदा चोरों ने उठाया। उन्होंने पहले मकान की रेकी कर रखी थी।
निर्मला देवी की बहू सोमवार को शादी समारोह में गई थी और खुद बुजुर्ग महिला खेतों में। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि घर के मुख्य गेट की ग्रिल का बड़ा ताला टूटा था। उन्होंने इसकी सूचना अपनी बहू पल्लवी को दी। जब बहू घर आई तो अंदर जाकर देखा तो तीन बेडरूम में रखी अलमारियों व लाॅकर को भी चोरों ने तोड़ डाला था।
दो मंगलसूत्र सहित अन्य गहने चोरी
चोरों ने इनमें रखे दो मंगलसूत्र, तीन जोड़ी झुमके, तीन अंगूठियां, नौ नथ, एक टीक, एक क्लिप, कांटे दो जोड़ी, चांदी की ब्रेस्लेट, पायलें तीन जोड़ी तथा 22000 रुपये कैश गायब था। इसकी कुल लागत 11 लाख रुपये बनती है।
लोगों में दहशत का माहौल
बहू ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कटिंडी में दिन दिहाड़े चोरी होने पर लोगों में भी अब दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन आरंभ कर दी है।
एसएचओ पद्धर सौरभ ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा।
दुकान के ताले तोड़कर चुराई 40 बैटरियां
पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारला पैट्रोल पंप के पास स्थित एक वर्कशाप के ताले तोड़कर चोरों ने 35 से 40 खराब बैटरियों को चुरा लिया। पुलिस को दी शिकायत में जगदीश चंद ने बताया कि वह अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। जब सोमवार को अपनी दुकान खोलने आए तो ताले टूटे थे और अंदर रखीं 35 से 40 बैटरियां गायब थीं।
उधर पुलिस ने चोरी की शिकायत मिलते ही सीसीटीवी कैमरा के आधार पर चोरी की गाड़ी की पहचान कर ली है। एसएचओ सौरभ ने बताया कि चोरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Kangra News: डाडासीबा में शादी के 5 महीने बाद विवाहिता ने लगा लिया फंदा, रक्कड़ में पत्नी से तलाक के बाद व्यक्ति ने दे दी जान
यह भी पढ़ें- हिमाचल के दो SDM दुष्कर्म के आरोपों में घिरे, दो और HAS अधिकारी पर गिर सकती है गाज; एक्शन की तैयारी में सुक्खू सरकार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।