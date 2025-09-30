Kangra News: डाडासीबा में शादी के 5 महीने बाद विवाहिता ने लगा लिया फंदा, रक्कड़ में पत्नी से तलाक के बाद व्यक्ति ने दे दी जान

Himachal Pradesh Kangra News हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एक 24 वर्षीय विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है जिसके बाद पुलिस ने पति और सास को हिरासत में ले लिया है।

जागरण टीम, डाडासीबा/रक्कड़ (कांगड़ा)। Himachal Pradesh Kangra News, पुलिस थाना डाडासीबा के तहत कस्बा जागीर गांव में 24 वर्षीय विवाहिता ने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी को मात्र पांच महीने ही हुए थे। मृत महिला के पिता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को ससुरालियों की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस कारण तंग आकर ही उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना डाडासीबा की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन की। डीएसपी डाडासीबा राजकुमार व फाॅरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। सास और पति लिए हिरासत में डीएसपी ने बताया कि मायके पक्ष के बयान के आधार पर मृत महिला के पति और सास को हिरासत में लिया है और शव पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देहरा भेज दिया है। डीएसपी ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है।

मुहीं में पत्नी से तलाक के बाद व्यक्ति ने फंदा लगाया वहीं, पुलिस थाना रक्कड़ के तहत पंचायत मुहीं में भी एक व्यक्ति ने फंदा लगा लिया। पंचायत प्रधान सुभाष चंद ने पुलिस को फोन पर सूचना दी कि एक व्यक्ति ने फंदा लगा लिया है। थाना प्रभारी संदीप पटियाल मौके पर पहुंचे तो पाया कि पंचायत घर के पास आम के पेड़ से एक व्यक्ति फंदे पर लटका था। फंदा लगाने वाले व्यक्ति की पहचान मुकेश शर्मा के रूप में हुई है।