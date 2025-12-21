Language
    मंडी में पुलिस थाने से चंद दूरी पर चोरी, पूरी वारदात CCTV में कैद; माचिस जलाकर नकदी चुराई फिर पुराने जूते उतार नए पहन गए

    By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    Hero Image

    मंडी में दुकान में चोरी करता शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, मंडी। Mandi News, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में रात को पुलिस थाने से चंद मीटर की दूरी पर चोरी की बड़ी वारदात हो गई। पुलिस के गश्त के दावों की हवा थाने से मात्र 200 मीटर दूर अंतरराज्यीय बस अड्डे पर ही निकल गई। चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर 60 हजार नकदी, जूते और कपड़ों पर हाथ साफ किया।

    चोर अपना पुराना जूता भी यहीं छोड़ गए और नया पहन गए। सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। 

    दुकान के बाहर सोये और तोड़ डाला ताला

    टांडू क्षेत्र के रहने वाले पवन बस अड्डे पर रेडीमेड और जूतों की दुकान करते हैं। रविवार रात को करीब 11 से 12 बजे दुकान के बाहर दो युवक सोये थे। उन्होंने सोये हुए लोहे की एक रॉड से दुकान के ताले को तोड़ा और उतना ही शटर ऊपर किया जितना एक युवक अंदर जा सके। 

    माचिस की रोशनी कर की चोरी

    अंदर जाने पर उन्होंने माचिस की तिल्लियां जलाकर गल्ला ढूंढा और उसे तोड़कर अंदर रखे 60 हजार रुपये और जूते व कपड़े ले गए। सबसे बड़ी गनीमत यह रही कि माचिस की तिल्लियां जो उन्होंने जलाकर यहां वहां फेंकी उससे दुकान में आग नहीं लगी। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।

    सुबह चला चोरी का पता

    पवन ने बताया कि उन्होंने यह 60 हजार रुपये दुकान के सामान के लिए देने थे। जब सुबह दुकान के कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने शटर उठा हुआ देखा तो तुरंत मालिक को सूचित किया। इसके बाद पुलिस को बताया गया। पुलिस अब बस अड्डे के साथ-साथ आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।

    पहले से रैकी की संभावना

    पवन ने बताया कि चोरों ने केवल गल्ले से 60 हजार रुपये ही निकाले और जूते की जोड़ी और कुछ कपड़े। घर का रास्ता सुनसान होने के कारण मैं घर कैश लेकर नहीं जाता हूं और किसी को पता था कि मेरे गल्ले में पैसे हैं। ऐसे में चोरों ने दुकान के अंदर आकर सामान से ज्यादा गल्ले पर ही ध्यान दिया। 

