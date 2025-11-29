हिमाचल: 2000 रुपये की चिट्टे की पुड़िया ने ले ली जान, सुंदरनगर के युवक ने जिससे खरीदा नशा उस तक पहुंची पुलिस

कुलभूषण चब्बा, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में चिट्टे की ओवरडोज से युवक की मौत हो गई। नशे के कारण मारे गए संजय कुमार और उसके दोस्त शशिकांत ने शुक्रवार को चिट्टा तस्कर अभिषेक कुमार से चिट्टे की डोज खरीदी थी। इस डोज को इंजेक्शन के माध्यम से लेने के बाद संजय कुमार की मौत हो गई।



अभिषेक को पुलिस ने शुक्रवार को ही 11 ग्राम चिट्टे और 14760 रुपये के साथ पकड़ा था। अभी वह तीन दिन के पुलिस रिमांड पर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिषेक के घर से बरामद की थीं छोटी-छोटी पुड़ियां बताया जा रहा है कि आरोपित अभिषेक ने घर में फ्वायल पेपर में चिट्टे की छोटी-छोटी पुड़ियां बनाकर रखी हुई थी। इसे वह एक हजार से पांच हजार रुपये के दाम पर बेचता था।

शराब पीने के बाद लिया था चिट्टा शशिकांत और संजय ने भी 2000 रुपये के करीब का चिट्टा अभिषेक से लिया था। इसके बाद दोनों ने शराब पीने के बाद चिट्टे का सेवन किया। डोज अधिक होने के कारण संजय कुमार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

पहले भी पकड़ा जा चुका है अभिषेक चिट्टा तस्कर अभिषेक पहले भी चिट्टे की सप्लाई के चक्कर में पकड़ा जा चुका है और पुलिस को सूचना मिली थी कि अभिषेक के पास चिट्टे की खेप है। एएसआइ दौलत राम की अगुवाई में मुख्य आरक्षी हंसराज, आरक्षी कुलदीप और महिला आरक्षी सुनीता की टीम तैयार गई। इसके बाद टीम ने उसके घर पर धावा बोल दिया।