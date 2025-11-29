हिमाचल: 2000 रुपये की चिट्टे की पुड़िया ने ले ली जान, सुंदरनगर के युवक ने जिससे खरीदा नशा उस तक पहुंची पुलिस
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चिट्टे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई। संजय कुमार नामक युवक ने अपने दोस्त के साथ अभिषेक कुमार नामक तस्कर से चिट्टा खरीदा था। नशे की खुराक लेने के बाद संजय की मौत हो गई। पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
कुलभूषण चब्बा, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में चिट्टे की ओवरडोज से युवक की मौत हो गई। नशे के कारण मारे गए संजय कुमार और उसके दोस्त शशिकांत ने शुक्रवार को चिट्टा तस्कर अभिषेक कुमार से चिट्टे की डोज खरीदी थी। इस डोज को इंजेक्शन के माध्यम से लेने के बाद संजय कुमार की मौत हो गई।
अभिषेक को पुलिस ने शुक्रवार को ही 11 ग्राम चिट्टे और 14760 रुपये के साथ पकड़ा था। अभी वह तीन दिन के पुलिस रिमांड पर है।
अभिषेक के घर से बरामद की थीं छोटी-छोटी पुड़ियां
बताया जा रहा है कि आरोपित अभिषेक ने घर में फ्वायल पेपर में चिट्टे की छोटी-छोटी पुड़ियां बनाकर रखी हुई थी। इसे वह एक हजार से पांच हजार रुपये के दाम पर बेचता था।
शराब पीने के बाद लिया था चिट्टा
शशिकांत और संजय ने भी 2000 रुपये के करीब का चिट्टा अभिषेक से लिया था। इसके बाद दोनों ने शराब पीने के बाद चिट्टे का सेवन किया। डोज अधिक होने के कारण संजय कुमार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
पहले भी पकड़ा जा चुका है अभिषेक
चिट्टा तस्कर अभिषेक पहले भी चिट्टे की सप्लाई के चक्कर में पकड़ा जा चुका है और पुलिस को सूचना मिली थी कि अभिषेक के पास चिट्टे की खेप है। एएसआइ दौलत राम की अगुवाई में मुख्य आरक्षी हंसराज, आरक्षी कुलदीप और महिला आरक्षी सुनीता की टीम तैयार गई। इसके बाद टीम ने उसके घर पर धावा बोल दिया।
घर से 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया
घर पर गवाहों की उपस्थिति में छानबीन के दौरान पुलिस को आरोपित के कब्जे से 11 ग्राम चिट्टा और नकदी बरामद हुई, लेकिन पकड़े जाने से पहले अभिषेक चिट्टा बेच भी चुका था।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: नशे से 2 युवाओं की मौत, शराब पीने के बाद चिट्टे का इंजेक्शन लिया और तड़प-तड़प कर गई जान; दो माह पहले हुई थी शादी
पुलिस लगा रही पता, और किसे बेचा चिट्टा
वहीं पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि उसके पास कितनी खेप थी और उसने किस किस को चिट्टा बेचा है। डीएसपी भारतभूषण ने बताया कि आरोपित को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।