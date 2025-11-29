हिमाचल: नशे से 2 युवाओं की मौत, शराब पीने के बाद चिट्टे का इंजेक्शन लिया और तड़प-तड़प कर गई जान; दो माह पहले हुई थी शादी

जागरण टीम, मंडी/शिमला। हिमाचल प्रदेश में दो दिन में दो युवाओं की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई है। शिमला जिले के बाद मंडी में ऐसा ही मामला सामने आया है। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के तहत चिट्टे के ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई।

मृतक संजय कुमार गांव डोडल डाकघर मैरामसीत का निवासी था। पेशे से जेसीबी मशीनरी ऑपरेटर संजय कुमार की अभी दो माह पहले ही शादी हुई थी।



संजय के स्वजन ने उसके दोस्त शशिकांत पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। संजय कुमार 27 नवंबर को अपने दोस्त रड़ा गांववासी शशिकांत के घर गया था।

शराब पीने के बाद चिट्टे का इंजेक्शन लिया शशिकांत ने पुलिस को बताया कि उसी दिन पहले दोनों ने साथ बैठकर शराब पी और फिर से चिट्टे का घोल बनाकर आधा इंजेक्शन स्वयं को लगाया और आधा संजय ने खुद को। इसके बाद उसी के घर में बेड पर सो गया।

तबीयत खराब होने पर दोस्त ने नहीं बताया किसी को मृतक संजय के जीजा सुरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि शशिकांत ने संजय की नाजुक हालत होने के बावजूद न तो स्वजन को इसकी जानकारी दी और न ही पड़ोसियों को बताया। यदि समय रहते वह सूचना देता तो संजय की जान बच सकती थी।