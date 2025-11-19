Mandi News: रूट पर निकलते ही... 500 मीटर चलते ही दम तोड़ गई सरकारी बस, सेरी मंच पर लोगों को लगाना पड़ा धक्का
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें अक्सर रास्तों में खराब हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। मंडी से बटाहण जा रही एक बस सेरी मंच के पास खराब हो गई, जिसके इंजन से लीकेज हो रहा था। यात्रियों ने धक्का देकर बस को किनारे किया। बाद में दूसरी बस बुलाकर यात्रियों को भेजा गया, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आए दिन बीच सड़क खराब हो रही हैं। इस कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं लोगों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों के लिए खटारा बसें भेजी जा रही हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशनी का सामना करना पड़ रहा है।
बुधवार को भी मंडी से बटाहण के लिए अड्डे से निकली बस सेरी मंच के पास आकर खराब हो गई। लोगों ने बस को धक्का देकर किनारे पर खड़ा किया। बस दिन भर वहीं खड़ी रही।
सेरी मंच के पास बीच सड़क रुक गई बस
परिवहन निगम में चलने वाली यह नीली बस अपने निर्धारित समय दोपहर दो बजे मंडी बटाहण के लिए निकली थी। बस में 10 से 15 सवारियां मौजूद थीं, लेकिन सेरी मंच के पास पहुंचते ही बस एकाएक रुक गई।
इंजन से लीकेज के बाद खड़ी रुक गई गाड़ी
इसके इंजन से लीकेज हुई और पानी नीचे गिरने लगा। बस के आगे न बढ़ने पर आसपास खड़े लोगों ने धक्का देकर बस को किनारे पर खड़ा किया।
अन्य बस बुलाकर भेजी सवारियां
इसके बाद चालक ने बस अड्डे में इस बावत सूचना दी। इसके बाद अन्य बस बुलाकर सवारियों को उसमें भेजा गया। इस दौरान काफी देर लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ी। सवारियों को दूसरी बस में भेजने के बाद खराब बस सेरी मंच पर उसी तरह से खड़ी रही।
