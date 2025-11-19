Mandi Bus Accident: निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर पलटी; पेड़ से न रुकती तो तय था बड़ा नुकसान

जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में सुबह एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस सवारियों से भरी हुई थी। मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि बस पेड़ के सहारे रुक गई।

यदि नीचे की तरफ लुढ़क जाती तो जानी नुकसान भी हो सकता था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बस में सवार लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है।

पुलिस हादसे के कारण की जांच कर रही है व घायलों के बयान भी लिए जा रहे हैं।

पट्टा टूटने के कारण हुआ हादसा

बताया जा रहा है धर्मपुर में निजी बस ठाकुर कोच पट्टा टूटने के कारण पलट गई। जिस समय हादसा हुआ, बस में करीब 15 सवारियां थीं, हादसे में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है, उसे धर्मपुर अस्पताल ले जाया गया है।