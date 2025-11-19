Mandi Bus Accident: निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर पलटी; पेड़ से न रुकती तो तय था बड़ा नुकसान
मंडी में एक निजी बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस एक पेड़ से टकराकर रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अगर बस पेड़ से नहीं टकराती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस राहत कार्य में जुटे हुए हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में सुबह एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस सवारियों से भरी हुई थी। मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि बस पेड़ के सहारे रुक गई।
यदि नीचे की तरफ लुढ़क जाती तो जानी नुकसान भी हो सकता था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बस में सवार लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है।
पुलिस हादसे के कारण की जांच कर रही है व घायलों के बयान भी लिए जा रहे हैं।
पट्टा टूटने के कारण हुआ हादसा
बताया जा रहा है धर्मपुर में निजी बस ठाकुर कोच पट्टा टूटने के कारण पलट गई। जिस समय हादसा हुआ, बस में करीब 15 सवारियां थीं, हादसे में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है, उसे धर्मपुर अस्पताल ले जाया गया है।
पैडी पंचायत में मलोन के पास हुआ हादसा
मंडी से सुबह छह बजे धर्मपुर चलने वाली ठाकुर बस पैडी पंचायत में मलोन के पास पलट गई। मलोन पहुंचने पर बस का पट्टा एकाएक टूट गया। बस के पलटने के कारण सवारियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक व्यक्ति को सिर पर चोट लगी है।
आसपास के लोगों ने तुरंत बाहर निकाले लोग
हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सवारियों को दरवाजे से बाहर निकाला। घायल व्यक्ति को 108 एंबुलेंस के जरिये धर्मपुर अस्पताल पहुंचाया गया है।
धर्मपुर पुलिस ने मौके पर पहुंच की जांच
वहीं हादसे की सूचना मिलने पर धर्मपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कारणों की जांच आरंभ कर दी है। पुलिस बस चालक व परिचालक से भी पूछताछ कर रही है।
