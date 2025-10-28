हिमाचल: आपदा प्रभावितों को 3 माह का वेतन देंगे जयराम, बालीचौकी में पीड़ितों से मिले; सुक्खू पर निशाना तो वीरभद्र की तारीफ

सहयोगी, बालीचौकी (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में अब काम करने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी है। बालीचौकी में आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा कि संकट और दुःख की घड़ी में जब जनता को सरकार से उम्मीद थी, तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन महीने का वेतन आपदा प्रभावितों को देंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि वह तीन महीनों का वेतन उन आपदा पीड़ित परिवारों को देंगे, जिनके मकान पूरी तरह तबाह हुए हैं। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने 74 आपदा प्रभावित परिवारों को समाजसेवी संस्थाओं की ओर से राहत राशि के चेक भेंट किए और उन संगठनों का आभार जताया।

सरकार ने खजाना खाली होने का बहाना लगाकर लोगों को उनके हाल पर छोड़ा उन्होंने कहा कि सरकार को आपदा राहत कार्यों को युद्धस्तर पर करना चाहिए था, मगर तीन साल का कार्यकाल इस सरकार का त्रासदी और अव्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। जनता की मदद करने के बजाय यह सरकार भाजपा नेताओं को कोसने और अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने में व्यस्त रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2023 की आपदा के समय सरकार ने खजाना खाली होने का बहाना बनाकर लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया।

वीरभद्र सिंह की तारीफ की पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वीरभद्र एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोल देते थे, लेकिन आज की सरकार उन्हीं संस्थानों को बंद कर रही है। यही इस सरकार का दोहरा चरित्र है।

एक काम के तीन-तीन बार टेंडर हो रहे, भुगतान नहीं उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। ठेकेदार भुगतान न मिलने के कारण काम से पीछे हट रहे हैं। एक काम के तीन-तीन बार टेंडर लग रहे हैं, मगर कोई भाग नहीं ले रहा क्योंकि अब किसी को सरकार पर भरोसा नहीं रहा।