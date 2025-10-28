Language
    हिमाचल: आपदा प्रभावितों को 3 माह का वेतन देंगे जयराम, बालीचौकी में पीड़ितों से मिले; सुक्खू पर निशाना तो वीरभद्र की तारीफ

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में आपदा पीड़ितों को 3 महीने का वेतन देने की घोषणा की। मंडी के बालीचौकी में उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और राज्य सरकार की आलोचना की। जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यों की सराहना की और उन्हें याद किया।

    Hero Image

    जिला मंडी के बालीचौकी में आपदा प्रभावितों से मिलते जयराम ठाकुर। जागरण

    सहयोगी, बालीचौकी (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में अब काम करने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी है। बालीचौकी में आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा कि संकट और दुःख की घड़ी में जब जनता को सरकार से उम्मीद थी, तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है। 

    तीन महीने का वेतन आपदा प्रभावितों को देंगे

    जयराम ठाकुर ने कहा कि वह तीन महीनों का वेतन उन आपदा पीड़ित परिवारों को देंगे, जिनके मकान पूरी तरह तबाह हुए हैं। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने 74 आपदा प्रभावित परिवारों को समाजसेवी संस्थाओं की ओर से राहत राशि के चेक भेंट किए और उन संगठनों का आभार जताया।

    सरकार ने खजाना खाली होने का बहाना लगाकर लोगों को उनके हाल पर छोड़ा

    उन्होंने कहा कि सरकार को आपदा राहत कार्यों को युद्धस्तर पर करना चाहिए था, मगर तीन साल का कार्यकाल इस सरकार का त्रासदी और अव्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। जनता की मदद करने के बजाय यह सरकार भाजपा नेताओं को कोसने और अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने में व्यस्त रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2023 की आपदा के समय सरकार ने खजाना खाली होने का बहाना बनाकर लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। 

    वीरभद्र सिंह की तारीफ की

    पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वीरभद्र एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोल देते थे, लेकिन आज की सरकार उन्हीं संस्थानों को बंद कर रही है। यही इस सरकार का दोहरा चरित्र है।

    एक काम के तीन-तीन बार टेंडर हो रहे, भुगतान नहीं

    उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। ठेकेदार भुगतान न मिलने के कारण काम से पीछे हट रहे हैं। एक काम के तीन-तीन बार टेंडर लग रहे हैं, मगर कोई भाग नहीं ले रहा क्योंकि अब किसी को सरकार पर भरोसा नहीं रहा। 

    आपदा के चार माह बाद भी लोगों तक नहीं पहुंची सरकार

    आपदा के चार माह बाद भी कई क्षेत्रों में मुख्यमंत्री या मंत्री तक नहीं पहुंचे हैं। लोग भीषण सर्दी में बिना राहत और बिना छत के गुजर-बसर कर रहे हैं। 

    धारा 118 में छेड़छाड़ हिमाचल के हितों के खिलाफ

    जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार धारा 118 में बदलाव कर प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। सरलीकरण के नाम पर बाहरी पूंजी के लिए दरवाजे खोलना हिमाचल के भविष्य के लिए खतरा है। भाजपा इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल को ‘फार सेल’ नहीं बनने देंगे। लोगों ने कांग्रेस को विकास के लिए सत्ता सौंपी थी, प्रदेश बेचने के लिए नहीं।

