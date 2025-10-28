हिमाचल में धारा-118 पर घमासान, राजस्व मंत्री नेगी ने स्पष्ट की स्थिति, जयराम ठाकुर को दे डाली यह सलाह

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में भू राजस्व अधिनियम-1972 की धारा-118 में राज्य सरकार कोई बदलाव अभी नहीं कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धारा-118 में किसी तरह के संशोधन, बदलाव या छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं है।

उन्होंने कहा कि धारा-118 में यदि कोई संशोधन या बदलाव करना हो तो उसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बिना वजह के हल्ला मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। वह चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान दिया था कि सरकार धाारा 118 के सरलीकरण के बहाने प्रदेश के हित बेचना चाहती है।

सेब पर भी झूठ बोल रहे जयराम जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर कभी कहते हैं कि सेब सड़ रहा है, तो कभी कुछ बयान दे देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एमआइएस में इस बार सरकार ने रिकॉर्ड सेब की खरीद की है। एक लाख मीट्रिक टन सेब इस बार खरीदा गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि सड़क मार्ग बंद होने के कारण कुछ जगह पर सेब सड़क किनारे रखे गए थे लेकिन इस बार फसल को नालों में नहीं फेंका गया ताकि प्रदूषण न फैले।

मंत्री ने बताया कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने यह तय किया कि जो सेब पूरी तरह खराब हो गया है, उन्हें नष्ट करने के लिए योजना बनाई जाएगी और जो सेब जूस बनाने योग्य था, उनका उपयोग जूस उत्पादन के लिए किया गया।

नवंबर के पहले सप्ताह में मंडी में होगा कार्यक्रम राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह में सरकार मंडी में कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इसमें आपदा प्रभावितों को 4-4 लाख की राशि बांटी जाएगी। कुल्लू, मंडी और बिलासपुर के प्रभावितों को मुख्यमंत्री खुद चेक देंगे।

8 हजार से ज्यादा घरों को नुकसान उन्होंने बताया कि 1800 घर बरसात के कहर में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 8 हजार से ज्यादा घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दावा किया कि इस वक्त कोई आपदा प्रभावित बिना के छत के नहीं है। नेगी कहा कि कोई भी आपदा प्रभावित बिना छत्त के नहीं है। कई लोग अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं और किराया सरकार की ओर से दिया जा रहा है। नेगी ने पीएम मोदी की घोषणा पर भी चुटकी ली।