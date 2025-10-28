Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल में धारा-118 पर घमासान, राजस्व मंत्री नेगी ने स्पष्ट की स्थिति, जयराम ठाकुर को दे डाली यह सलाह

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि हिमाचल सरकार धारा-118 में कोई बदलाव नहीं कर रही है। उन्होंने जयराम ठाकुर पर बिना वजह हल्ला मचाने का आरोप लगाया और सेब खरीद के आंकड़ों को सही बताया। मंत्री ने आपदा प्रभावितों को राहत राशि बांटने की जानकारी दी और पीएम मोदी की घोषणा पर सवाल उठाया। उन्होंने जयराम ठाकुर को भाजपा की सूची से नाम कटने पर विचलित बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व सुक्खू सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी।जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में भू राजस्व अधिनियम-1972 की धारा-118 में राज्य सरकार कोई बदलाव अभी नहीं कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धारा-118 में किसी तरह के संशोधन, बदलाव या छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि धारा-118 में यदि कोई संशोधन या बदलाव करना हो तो उसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा।

    उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बिना वजह के हल्ला मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। वह चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान दिया था कि सरकार धाारा 118 के सरलीकरण के बहाने प्रदेश के हित बेचना चाहती है।

    सेब पर भी झूठ बोल रहे जयराम

    जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर कभी कहते हैं कि सेब सड़ रहा है, तो कभी कुछ बयान दे देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एमआइएस में इस बार सरकार ने रिकॉर्ड सेब की खरीद की है। एक लाख मीट्रिक टन सेब इस बार खरीदा गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि सड़क मार्ग बंद होने के कारण कुछ जगह पर सेब सड़क किनारे रखे गए थे लेकिन इस बार फसल को नालों में नहीं फेंका गया ताकि प्रदूषण न फैले।

    मंत्री ने बताया कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने यह तय किया कि जो सेब पूरी तरह खराब हो गया है, उन्हें नष्ट करने के लिए योजना बनाई जाएगी और जो सेब जूस बनाने योग्य था, उनका उपयोग जूस उत्पादन के लिए किया गया।

    नवंबर के पहले सप्ताह में मंडी में होगा कार्यक्रम

    राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह में सरकार मंडी में कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इसमें आपदा प्रभावितों को 4-4 लाख की राशि बांटी जाएगी। कुल्लू, मंडी और बिलासपुर के प्रभावितों को मुख्यमंत्री खुद चेक देंगे।

    8 हजार से ज्यादा घरों को नुकसान

    उन्होंने बताया कि 1800 घर बरसात के कहर में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 8 हजार से ज्यादा घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दावा किया कि इस वक्त कोई आपदा प्रभावित बिना के छत के नहीं है। नेगी कहा कि कोई भी आपदा प्रभावित बिना छत्त के नहीं है। कई लोग अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं और किराया सरकार की ओर से दिया जा रहा है। नेगी ने पीएम मोदी की घोषणा पर भी चुटकी ली।

    उन्होंने कहा कि आपदा राहत के रुप में पीएम मोदी ने 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी लेकिन उसमें से अब तक 15 पैसे भी हिमाचल को नहीं मिले हैं।

    विचलित हो गए हैं जयराम

    राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के भावी मुख्यमंत्रियों की सूची से जयराम ठाकुर का नाम कट गया है, तभी विपक्ष के नेता इतने ज्यादा विचलित हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में जाकर भाजपा के कार्यकर्ता किसी और नेता के नाम के नारे लगा रहे हैं, जिससे जयराम ठाकुर विचलित हो चुके हैं और सरकार के खिलाफ अनाप-शनाप बोल रहे हैं।

    यह भी पढ़ें: नाहन मेडिकल कॉलेज के स्थानांतरण पर घमासान, बिंदल का सुक्खू सरकार पर निशाना, ...केंद्र से करोड़ों मिलने पर भी काम क्यों नहीं? 

    नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर के बारे में इन दिनों कम बात करनी चाहिए क्योंकि भाजपा की सूची से उनका तो नाम ही गायब हो चुका है।