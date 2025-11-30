हिमाचल: गाद में गुम होने लगा बीएसएल प्रोजेक्ट, बिजली उत्पादन भी प्रभावित, 50 प्रतिशत तक कम हुई दो बांधों की भंडारण क्षमता

हंसराज सैनी, मंडी। ब्यास-सतलुज लिंक (बीएसएल) परियोजना, जिसने 1977 से बिजली और सिंचाई का बड़ा स्तंभ बनकर उत्तर भारत की ऊर्जा रीढ़ को मजबूती दी थी, आज गाद की समस्या से जूझ रही है। पंडोह बांध से लेकर सुंदरनगर संतुलन जलाशय तक भंडारण क्षमता 50 प्रतिशत तक रह गई है।



स्थिति यह है कि कभी सुंदरनगर जलाशय से एक ड्रेजर से होने वाली गाद निकासी अब तीन ड्रेजर के बावजूद भी नहीं हो रही। 80 करोड़ रुपये का कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान वर्षों से फाइलों में दफन है। वन विभाग को अब तक बीबीएमबी ने पैसा नहीं दिया है।

डैहर पावर हाउस की टरबाइन व उपकरण तक असुरक्षित हुए कैचमेंट क्षेत्र में भूमि कटाव रोकने के लिए पौधारोपण प्रस्तावित था। नतीजा 990 मेगावाट क्षमता के डैहर पावर हाउस की टरबाइन और उपकरण तक असुरक्षित हो गए हैं। ब्यास सतलुज लिंक देश की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में गिनी जाती है।

4716 मिलियन घन मीटर ब्यास का पानी मिलता है सतलुज में मंडी जिले के पंडोह में मिट्टी, रोड़ी, चट्टान से बने डाइवर्ट बांध से होकर 40 किलोमीटर लंबी जल वाहक प्रणाली के जरिये ब्यास नदी का पानी सतलुज से मिलता है। दो सुरंगों और एक ऊंची खुली नहर के बाद डैहर पावर हाउस में 320 मीटर हेड से 990 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। हर वर्ष 4716 मिलियन घन मीटर ब्यास का पानी सतलुज में मिलने से भाखड़ा, गंगुवाल और कोटला प्रोजेक्ट की क्षमता भी बढ़ती है। यही पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की विशाल सिंचाई व्यवस्था को भी संभालता है।

पंडोह बांध में पहुंचती है गाद जून से अक्टूबर तक ब्यास नदी अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर पंडोह बांध तक पहुंचती है। 5,278 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र में वन, ढलानदार जमीन, टूटने वाला ग्रेनाइट व अन्य प्रकार की चट्टानें बड़े पैमाने पर अवसाद पैदा करती हैं।

जम जाते हैं मोटे कण और पत्थर पंडोह तक नदी की ढलान कम होने से मोटे कण और पत्थर यहां जम जाते हैं। बांध में सिल्ट एक्सक्लूडर न होने के कारण शुरू के केवल नौ वर्षों में ही डेड स्टोरेज क्षेत्र गाद से पूरा भर गया था। आज स्थिति उससे बदतर है।