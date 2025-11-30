Language
    बिलासपुर में नाबालिग खिलाड़ी से कोच ने की अश्लील हरकतें, पीड़िता की मां ने कर दी आरोपित की धुनाई, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:58 AM (IST)

    बिलासपुर में एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ कोच ने अश्लील हरकतें की। पीड़िता की मां ने आरोपी को मौके पर पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी कोच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    बिलासपुर में कोच ने नाबालिग खिलाड़ी से छेड़छाड़ की है। प्रतीकात्मक फोटो

    शुभम, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में नाबालिग क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नाबालिग खिलाड़ी की शिकायत के बाद पुलिस ने कोच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता मंडी जिले की निवासी है और यहां रहकर पढ़ाई के साथ क्रिकेट प्रशिक्षण ले रही थी।

    मिली जानकारी के अनुसार, 27 नवंबर को कोच ने खिलाड़ी को फोन कर मुख्य बाजार क्षेत्र में बुलाया। भरोसे के चलते वह वहां पहुंच गई। आरोप है कि कोच उसे शहर के एक थियेटर में ले गया, जहां फिल्म शुरू होने के बाद थियेटर में केवल वे दोनों ही मौजूद थे। 

    इसी दौरान कोच ने खिलाड़ी का हाथ पकड़कर उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। अचानक हुई इस हरकत से खिलाड़ी घबरा गई और डर के कारण तत्काल किसी को घटना नहीं बता सकी।

    पीजी संचालिका को बताई सारी घटना

    अगले दिन जब पीड़िता अपने पीजी लौटी, तो उसकी घबराहट देखकर पीजी संचालिका ने उससे पूछताछ की। बार-बार पूछे जाने पर खिलाड़ी रो पड़ी और पूरी घटना बता दी। इसके बाद पीजी संचालिका ने परिजनों को सूचित किया।

    पीड़िता की मां ने कर दी कोच की पिटाई

    जानकारी मिलते ही परिजन शनिवार को बिलासपुर पहुंचे और घटनाक्रम सुनकर आक्रोशित हो उठे। बताया जा रहा है कि पीड़िता की मां आरोपित कोच से मिली और गुस्से में उसकी पिटाई भी कर दी। इसके बाद परिवार सीधे महिला थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई।

    पुलिस कर रही गहनता से जांच : एएसपी

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। पुलिस ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

