'CM सुक्खू 48 घंटे में भूले वीरभद्र की सीख', जयराम ठाकुर का तंज, क्या एचआरटीसी का प्रबंध सही हाथों में नहीं?

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा 28 स्कूलों का दर्जा घटाने पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महज 48 घंटे पहले स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह में कहा था कि वीरभद्र सिंह ने एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला था, लेकिन अब उन्हीं की सरकार स्कूलों पर ताले लगा रही है।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला है। सरकार को छात्रों की घटती संख्या की चिंता करनी चाहिए, न कि स्कूल बंद करने की होड़ लगानी चाहिए। 1038 दिनों में 1448 स्कूल बंद किए उन्होंने तंज कसा कि सुक्खू सरकार ने शासन के 1038 दिनों में 1448 स्कूल बंद कर, हर दो दिन में तीन स्कूलों पर ताला लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह केवल शिक्षा संस्थान नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। नीतियों की वजह से प्रदेश तीन साल में ही 30 साल पीछे चला गया है।

सरकार का काम फ्रेंड्स वेलफेयर स्टेट बनाना नहीं होता जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का काम सोशल वेलफेयर स्टेट बनाना होता है, न कि फ्रेंड्स वेलफेयर स्टेट। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले स्कूलों से अध्यापकों को हटाती है ताकि अफरा-तफरी का माहौल बने और अभिभावक बच्चों का दाखिला न करवाएं। इसके बाद कम छात्र संख्या का हवाला देकर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने इसे एक आपराधिक साजिश करार दिया।