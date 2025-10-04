पाकिस्तान प्रेम और झूठे वादों से कांग्रेस को मिली 90 चुनाव में हार, अनुराग ठाकुर बोले- भारत का विरोध करना इनकी फितरत

Anurag Thakur सांसद अनुराग ठाकुर ने मंडी में कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विदेश में भारत का विरोध करने की आदत है। अनुराग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को वादा चोर बताते हुए कहा कि कांग्रेस जनता से झूठे वादे करके सत्ता हासिल करती है और फिर उन्हें पूरा नहीं करती।

जागरण संवाददाता, मंडी। Anurag Thakur, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को मंडी में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विदेश दौरों पर भारत और आरएसएस को लेकर बयानबाजी करने की आदत पड़ चुकी है। हर जगह भारत का विरोध करना उनकी फितरत बन चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनुराग ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर और एयर स्ट्राइक जैसे संवेदनशील मामले में भी राहुल गांधी भारत का साथ देने के बजाय पाकिस्तान का गुणगान करते रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों का पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रति लगाव ही उनकी लगातार चुनावी हार की बड़ी वजह है। इसी कारण आज तक 90 चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है और आने वाले बिहार चुनाव में भी हार तय है।

कांग्रेस को बताया वादा चोर हिमाचल कांग्रेस के वोट चोर, गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पर भी उन्होंने निशाना साधा। ठाकुर ने कांग्रेस को वादा चोर करार देते हुए कहा कि जब उन्होंने सत्ता में आने के लिए जनता से झूठे वादे किए हैं, तो क्या वे स्वयं गद्दी छोड़ने को तैयार हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत बन गई है कि वह जनता से झूठे वादे करके सत्ता हासिल करे और फिर उन्हें पूरा करने से मुकर जाए। यही नहीं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाना कांग्रेस का मुख्य एजेंडा बन गया है।

हिमाचल की राजनीति में सक्रियता पर क्या बोले अनुराग हिमाचल की राजनीति में अपनी सक्रियता को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुराग ठाकुर ने साफ किया कि वह हिमाचल से ही हैं और हमेशा एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया और मीडिया में उनकी एंट्री को लेकर लगाई जा रही अटकलों को अब विराम मिलना चाहिए।

हिमाचल को मिल रही हजारों करोड़ की सहायता पर धन्यवाद नहीं करती कांग्रेस केंद्र सरकार से हिमाचल को मिली 843 करोड़ रुपये की अतिरिक्त हस्तांतरण किस्त को लेकर भी उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि केंद्र से हिमाचल को हजारों करोड़ रुपये की सहायता मिल रही है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस सरकार कभी आभार व्यक्त नहीं करती। इसके बजाय जनता का ध्यान भटकाने और केंद्र की छवि खराब करने में लगी रहती है।