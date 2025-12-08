हिमाचल के पर्यटन स्थलों में मौसम ने बदली करवट, बर्फबारी के बीच रोहतांग जाने से रोके सैलानी; प्रशासन की एडवायजरी

जागरण संवाददाता, मनाली। Snowfall in himachal, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली और लाहुल स्पीति में अरसे बाद मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग सहित बारालाचा व शिंकुला दर्रे में हिमपात का क्रम शुरू हो गया। लाहुल व मनाली की सभी ऊंची चोटियां ताजा बर्फ से ढक गई हैं।



बादलों से ढकी लाहुल व मनाली घाटी में भी हिमपात की उम्मीद बढ़ गई है। घाटी में हिमपात होता है तो विंटर सीजन गति पकड़ेगा।



सोमवार को बर्फ के दीदार को पर्यटक रोहतांग रवाना हुए, लेकिन हिमपात के चलते उन्हें फिलहाल मढ़ी तक ही भेजा गया है। अन्य राज्यों से हर रोज आने वाले पर्यटक वाहनों की आमद में बढ़ोतरी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें