    हिमाचल के पर्यटन स्थलों में मौसम ने बदली करवट, बर्फबारी के बीच रोहतांग जाने से रोके सैलानी; प्रशासन की एडवायजरी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    Snowfall in himachal, मनाली और लाहुल स्पीति में मौसम बदला, रोहतांग समेत कई दर्रों पर बर्फबारी हुई। लाहुल और मनाली की चोटियां बर्फ से ढकीं। पर्यटकों को ...और पढ़ें

    लाहुल में सोमवार को हुआ ताजा हिमपात। जागरण

    जागरण संवाददाता, मनाली। Snowfall in himachal, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली और लाहुल स्पीति में अरसे बाद मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग सहित बारालाचा व शिंकुला दर्रे में हिमपात का क्रम शुरू हो गया। लाहुल व मनाली की सभी ऊंची चोटियां ताजा बर्फ से ढक गई हैं। 

    बादलों से ढकी लाहुल व मनाली घाटी में भी हिमपात की उम्मीद बढ़ गई है। घाटी में हिमपात होता है तो विंटर सीजन गति पकड़ेगा।

    सोमवार को बर्फ के दीदार को पर्यटक रोहतांग रवाना हुए, लेकिन हिमपात के चलते उन्हें फिलहाल मढ़ी तक ही भेजा गया है। अन्य राज्यों से हर रोज आने वाले पर्यटक वाहनों की आमद में बढ़ोतरी हुई है।

    पर्यटकों से अपील

    उपायुक्त लाहुल स्पीति किरण भंडाना ने पर्यटकों व लोगों ने आग्रह किया कि वो दारचा से आगे न जाएं। उन्होंने कहा कि मनाली लेह मार्ग आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है। 

    अधिकारिक तौर पर मनाली लेह मार्ग बंद

    सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली-लेह मार्ग अधिकारिक तौर पर बंद हो गया। सोमवार को बारालाचा सहित सभी ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरने का क्रम तेज हो गया। लेह मार्ग हालांकि सभी वाहनों के लिए बंद हो गया है, लेकिन शिंकुला दर्रा फिलहाल यातायात के लिए सुचारू है। सोमवार सुबह फोर बाई फोर लगभग एक दर्जन वाहन शिंकुला दर्रा पार कर जांस्कर की ओर रवाना हुए।

    10 दिसंबर तक खुला रहेगा रोहतांग दर्रा

    कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक 10 दिसंबर तक रोहतांग दर्रे में बर्फ के दीदार कर सकेंगे। जिला प्रशासन कुल्लू ने रोहतांग दर्रा 10 तक खुला रखने की अधिसूचना जारी की है। 10 दिसंबर के बाद दर्रे की बहाली मौसम पर निर्भर रहेगी। हालांकि दर्रे में सुरक्षा की दृष्टि से फोर बाई फोर वाहनों को ही भेजा जा रहा है। इस कारण दर्रे में कम पर्यटक पहुंच रहे है, जबकि अधिकतर पर्यटक कोकसर का रुख कर रहे हैं।

    उधर, एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने बताया कि रोहतांग दर्रा 10 दिसंबर तक खुला रहेगा।

