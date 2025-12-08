Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनाली-लेह सामरिक मार्ग पर 4 नए पुलों का लोकार्पण, कंगना के संसदीय क्षेत्र को मिली सौगात पर सांसद ने दी प्रतिक्रिया

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने मनाली-लेह मार्ग पर बीआरओ द्वारा निर्म ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य में किए जा रहे निरंतर विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमेशा हिमाचल की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को सशक्त करने का कार्य किया है।

    उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सड़कें प्रदेश की जीवन रेखा हैं और केंद्र सरकार द्वारा सड़क व पुल निर्माण के क्षेत्र में किए गए कार्य आने वाले वर्षों में प्रदेश की प्रगति की मजबूत नींव सिद्ध होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनाली लेह मार्ग पर सेना की आवाजाही होगी सुगम

    सांसद कंगना रनौत ने मनाली-लेह सामरिक मार्ग पर सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट दीपक द्वारा निर्मित चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के वर्चुअल उद्घाटन पर केंद्र सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से अब सेना के भारी-भरकम वाहनों और पर्यटकों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक आसान, सुगम और सुरक्षित हो जाएगी।

    बीआरओ ने 18 करोड़ से बनाए चार पुल 

    उन्होंने कहा कि बीआरओ द्वारा लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें 70 मीटर लंबा शोगटोंग ब्रिज, जिंगजिंगबर में दो मल्टी-सेल बॉक्स ब्रिज तथा कीलिंग सराय में 60 मीटर लंबा यूनम ब्रिज शामिल हैं। सभी पुल अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किए गए हैं, ताकि हर मौसम में भारी वाहनों की निर्बाध आवाजाही संभव हो सके।

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लोकार्पण

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लेह से देशभर की 125 परियोजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें देश को समर्पित किया। इन पुलों के निर्माण से मनाली-लेह मार्ग पर वर्षों से चली आ रही एवलांच जोन, उफनते नालों और कच्चे रास्तों की समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। पहले जहां सेना के काफिलों और आम यात्रियों को जोखिम भरे मार्ग से गुजरना पड़ता था, वहीं अब नए पुलों के माध्यम से यात्रा अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगी।

    सामरिक दृष्टि सहित पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

    कंगना रनौत ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल सामरिक दृष्टि से देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी व्यापक बढ़ावा मिलेगा। मनाली-लेह हाईवे पर यात्रा करने वाले पर्यटकों को अब पहले से कहीं बेहतर और सुरक्षित अनुभव प्राप्त होगा।

    उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हिमाचल के विकास के लिए निरंतर सहयोग देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मजबूत नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: एक लाख पेंशनधारकों ने नहीं करवाई ई-केवाईसी, सरकार ने तय की अंतिम तिथि, लेट हुए तो नहीं मिलेगी दिसंबर की पेंशन 

    यह भी पढ़ें: शिमला में जमीन धंसने की वजह आई सामने, केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम ने सौंपी रिपोर्ट; 3 जगह अत्याधिक संवेदनशील 