    हिमाचल: भाजपा विधायक हंसराज का वाट्सअप अकाउंट हो गया हैक, वीडियो जारी कर बताया किस तरह एक लिंक आया और फिर...

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:16 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक हंसराज का वाट्सअप अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि कैसे एक अनजान लिंक पर क्लिक करने से उनका अक ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश के चुराह से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज। जागरण आर्काइव

    संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में चुराह विधानसभा सीट से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज एक बार फिर विवादों में आए हैं। उनका वाट्सअप अकाउंट (मोबाइल नंबर 98169 17253) हैक हो गया है। 

    विधायक ने जारी किया वीडियो

    विधायक हंसराज ने खुद इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर इस घटना की पुष्टि की और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके हैक किए गए नंबर से आने वाले किसी भी संदेश का जवाब न दें, ताकि किसी संभावित ठगी से बचा जा सके।

    कैसे हैक हुआ अकाउंट

    प्रारंभिक सूचना के अनुसार विधायक के मोबाइल पर एक अज्ञात संदिग्ध लिंक आया था, जिस पर क्लिक होते ही उनका वाट्सअप अकाउंट हैक हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, इसे जल्द ही साइबर सेल को सौंपा जाएगा। साइबर विशेषज्ञ अब हैकिंग के स्रोत, आईपी एड्रेस और इस संभावित नेटवर्क की गहराई से जांच करेंगे।

    असामान्य गतिविधि पर तुंरत करें कॉल

    इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच भी साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों ने सभी को चेतावनी दी है कि वे अनजान लिंक, कॉल या संदिग्ध मैसेज के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर करें। 

    शारीरिक शोषण के आरोपों में घिरे हैं विधायक

    गौरतलब है कि युवती के शारीरिक शोषण के आरोपों में घिरे जिला चंबा के चुराह से भाजपा के विधायक हंसराज कोर्ट से जमानत पर हैं। विधायक पर चुराह की ही एक युवती ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। अब विधायक एक और विवाद में फंस गए।

    तीसा थाना में मामला दर्ज

    विधायक ने इस साइबर घुसपैठ की शिकायत पुलिस थाना तीसा में दर्ज करवा दी है। जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी तीसा अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

