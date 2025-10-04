Language
    Snowfall In Himachal: बर्फ के फाहे गिरते देख झूम उठे सैलानी, मनाली और लाहुल के पर्यटन स्थलों में उमड़ने लगी भीड़

    By sanjay kumar Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:24 PM (IST)

    Snowfall In Himachal हिमाचल प्रदेश के रोहतांग बारालाचा और शिंकुला जैसे पर्यटन स्थलों में बर्फबारी होने से पर्यटक उत्साहित हैं। दशहरे और सप्ताहांत के कारण कुल्लू-मनाली में पर्यटन बढ़ गया है जिससे होटल व्यवसाय में भी सुधार हुआ है। मनाली-लेह मार्ग की मरम्मत का कार्य बीआरओ द्वारा किया जा रहा है जिससे पर्यटकों को सुविधा हो रही है।

    चोटियों में फाहे गिरते देख उत्साहित हुए रोहतांग दर्रें पर पहुंच सैलानी।

    जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों रोहतांग सहित बारालाचा शिंकुला गए सैलानी चोटियों में फाहे गिरते देख उत्साहित हो गए। हालांकि दर्रे में बर्फ नहीं गिरी, लेकिन बादल छाने से दर्रे में हिमपात होने की संभावना बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आवक भी बढ़ी है। 

    रोहतांग दर्रे के साथ-साथ अब पर्यटक बारालाचा व शिंकुला भी दस्तक देने लगे हैं। कुछ पर्यटक बारालाचा व शिंकुला जबकि अधिकतर पर्यटक रोहतांग दर्रे का रुख कर रहे हैं। दशहरे के साथ साथ सप्ताहांत के चलते कुल्लू व मनाली में पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है।

    शनिवार सुबह अन्य राज्यों से 50 से अधिक लग्जरी बसें जबकि 300 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं। होटलों में भी आक्यूपेंसी 25 से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई है। पर्यटकों की आमद बढ़ने से छोटे बड़े होटलों में रौनक लौट आई है।

    बीआरओ लेह मार्ग की हालत सुधारने में जुटा

    सड़कों की हालत भी अब सुधरने लगी है। बीआरओ क्षतिग्रस्त मनाली लेह मार्ग की हालत सुधारने में जुटा हुआ है। मनाली के समीप समाहन से वशिष्ठ तक सड़क की हालत युद्धस्तर पर सुधारी जा रही है।

    एनएचएआई मनाली हाईवे की कर रहा मरम्मत

    पर्यटन कारोबारी डोले राज, नंद लाल, विक्रम व संजय वर्मा ने बताया कि एमएचआई भी कुल्लू मनाली हाइवे की हालत लगातार सुधार रहा है। दशहरा पर्व के चलते कुल्लू से मनाली तक रौनक छाई हुई है। उन्होंने बताया कि सप्ताहांत में पर्यटकों की आमद बढ़ी है।

    रोजाना बढ़ रही पर्यटकों की आमद

    रोहतांग के पर्यटन कारोबारी जगदीश, पूर्ण व वेद राम ने बताया कि हालांकि अभी पर्यटकों की आमद कम है, लेकिन हर रोज आमद बढ़ रही है।

    एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने कहा कि पर्यटक मनाली के पर्यटन स्थलों में घूमने का आनंद ले रहे हैं।

