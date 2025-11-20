Rohtang Pass को लेकर पर्यटकों के लिए बड़ी खबर, प्रशासन अभी बंद नहीं करेगा दर्रा; तय की क्लोजिंग डेट

जसवंत ठाकुर, मनाली। आने वाले दिनों में मनाली आ रहे देश भर के पर्यटकों के लिए खुशी की खबर है। जिला प्रशासन कुल्लू ने पर्यटकों के लिए रोहतांग दर्रा अभी खुला रखने का निर्णय लिया है। पर्यटक 30 नवंबर तक बर्फ से ढके रोहतांग के दीदार कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि बीआरओ के कार्य के कारण 25 व 26 नवंबर को रोहतांग दर्रा अभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। गौर हो कि प्रशासन ने 17 नवंबर को रोहतांग दर्रे के दौरे के दौरान हालात सामान्य पाए थे। उपायुक्त कुल्लू ने अधिसूचना जारी कर रोहतांग दर्रा 30 नवंबर तक खुला रखने की बात कही है।





गाड़ी से उतरते ही करो बर्फ के दीदार गत दिनों रोहतांग दर्रे में हुए हिमपात के कारण अभी भी दर्रे में एक फीट से अधिक बर्फ जमा है। पर्यटक गाड़ी से उतरते ही सीधा बर्फ के दीदार कर सकते हैं और बर्फ की खेलों का आनंद ले सकते हैं। रोहतांग जाने के लिए प्रशासन ने ओन लाइन परमिट लेने की सुविधा दे रखी है। ऑनलाइन परमिट लो ओर रोहतांग के दीदार करो।



