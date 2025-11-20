Rohtang Pass को लेकर पर्यटकों के लिए बड़ी खबर, प्रशासन अभी बंद नहीं करेगा दर्रा; तय की क्लोजिंग डेट
रोहतांग पास को पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने दर्रा बंद करने की तिथि निर्धारित कर दी है, जिससे पर्यटकों को यात्रा की योजना बनाने में सुविधा होगी। यह फैसला पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी समर्थन मिलेगा।
जसवंत ठाकुर, मनाली। आने वाले दिनों में मनाली आ रहे देश भर के पर्यटकों के लिए खुशी की खबर है। जिला प्रशासन कुल्लू ने पर्यटकों के लिए रोहतांग दर्रा अभी खुला रखने का निर्णय लिया है। पर्यटक 30 नवंबर तक बर्फ से ढके रोहतांग के दीदार कर सकते हैं।
हालांकि बीआरओ के कार्य के कारण 25 व 26 नवंबर को रोहतांग दर्रा अभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। गौर हो कि प्रशासन ने 17 नवंबर को रोहतांग दर्रे के दौरे के दौरान हालात सामान्य पाए थे। उपायुक्त कुल्लू ने अधिसूचना जारी कर रोहतांग दर्रा 30 नवंबर तक खुला रखने की बात कही है।
गाड़ी से उतरते ही करो बर्फ के दीदार
गत दिनों रोहतांग दर्रे में हुए हिमपात के कारण अभी भी दर्रे में एक फीट से अधिक बर्फ जमा है। पर्यटक गाड़ी से उतरते ही सीधा बर्फ के दीदार कर सकते हैं और बर्फ की खेलों का आनंद ले सकते हैं। रोहतांग जाने के लिए प्रशासन ने ओन लाइन परमिट लेने की सुविधा दे रखी है। ऑनलाइन परमिट लो ओर रोहतांग के दीदार करो।
अभी रोहतांग दर्रा खुला रहने से कारोबारी खुश
रोहतांग दर्रा 30 नवंबर तक खुला रहने से स्थानीय कारोबारी खुश है। दर्रा खुला रहने से उनका कारोबार चलेगा। इन दिनों दर्रे में बर्फ की खेलों की धूम मची हुई है। दर्रे के खुला रहने से पर्यटन से जुड़े सैकड़ों लोगों को लाभ होगा।
यह भी पढ़ें: मनाली-लेह हाईवे पर 6 महीने नहीं कर सकेंगे सफर, 17,482 फीट ऊंचे दर्रे का सफर रहता है रोमांचकारी; सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण
रोहतांग दर्रा 30 नवंबर तक खुला रहेगा। बीच में दो दिन 25 व 26 नवंबर को बीआरओ के कार्य के चलते रोहतांग सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा।
-रमण कुमार शर्मा, एसडीएम, मनाली।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: डिप्टी CM की बेटी आस्था की शादी में पहुंचेंगे खास मेहमान, तय हो गई लिस्ट; धाम में बने थे 100 से ज्यादा व्यंजन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।