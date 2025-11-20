हिमाचल: डिप्टी CM की बेटी आस्था की शादी में पहुंचेंगे खास मेहमान, तय हो गई लिस्ट; धाम में बने थे 100 से ज्यादा व्यंजन

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पुत्री डा. आस्था अग्निहोत्री व आइएएस अधिकारी सचिन शर्मा का विवाह 22 नवंबर को होगा। धर्मशाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ते बहडाला में स्थित गुलमोहर ग्रैंड होटल में समारोह होगा। समारोह में देश व प्रदेश की नामी हस्तियों के अलावा राजनीतिक, धार्मिक, उद्योगपति व समाजसेवी भाग लेंगे।



विवाह समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व सीएम शांता कुमार, पूर्व सीएम प्रो. प्रेम कुमार धूमल, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष एवं लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री, विधायकों समेत भाजपा के कई विधायक व आला नेता भी पहुंच रहे हैं।

इन नेताओं को भी किया है आमंत्रित उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, पूर्व प्रभारी राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है।

पूर्व मंत्री पहुंचे आर्शीवाद देने जिला कांग्रेस अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह ने बताया कि आस्था अग्निहोत्री की शादी की तैयारियां की जा रही हैं। बुधवार को गोंदपुर जयचंद में आस्था अग्निहोत्री को आशीर्वाद देने के लिए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह व गगरेट के पूर्व विधायक राजेश ठाकुर भी पहुंचे।