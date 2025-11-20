हिमाचल: डिप्टी CM की बेटी आस्था की शादी में पहुंचेंगे खास मेहमान, तय हो गई लिस्ट; धाम में बने थे 100 से ज्यादा व्यंजन
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री की शादी आईएएस सचिन शर्मा से 22 नवंबर को होगी। धर्मशाला के गुलमोहर ग्रैंड होटल में समारोह होगा, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। शादी के धाम में 100 से ज्यादा व्यंजन बने थे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। आस्था अग्निहोत्री को पूर्व मंत्रियों ने आशीर्वाद दिया।
जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पुत्री डा. आस्था अग्निहोत्री व आइएएस अधिकारी सचिन शर्मा का विवाह 22 नवंबर को होगा। धर्मशाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ते बहडाला में स्थित गुलमोहर ग्रैंड होटल में समारोह होगा। समारोह में देश व प्रदेश की नामी हस्तियों के अलावा राजनीतिक, धार्मिक, उद्योगपति व समाजसेवी भाग लेंगे।
विवाह समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व सीएम शांता कुमार, पूर्व सीएम प्रो. प्रेम कुमार धूमल, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष एवं लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री, विधायकों समेत भाजपा के कई विधायक व आला नेता भी पहुंच रहे हैं।
इन नेताओं को भी किया है आमंत्रित
उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, पूर्व प्रभारी राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है।
पूर्व मंत्री पहुंचे आर्शीवाद देने
जिला कांग्रेस अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह ने बताया कि आस्था अग्निहोत्री की शादी की तैयारियां की जा रही हैं। बुधवार को गोंदपुर जयचंद में आस्था अग्निहोत्री को आशीर्वाद देने के लिए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह व गगरेट के पूर्व विधायक राजेश ठाकुर भी पहुंचे।
आईएएस अधिकारी सचिन से सात फेरे लेंगी आस्था
डॉ. आस्था अग्निहोत्री की शादी आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा से हो रही है। वह मौजूदा समय में एसडीएम अंब के तौर पर कार्यरत हैं। 22 नवंबर को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे।
धाम में तीन जिलों के रसोइयों ने बनाए थे 100 से ज्यादा व्यंजन
डिप्टी सीएम की बेटी की शादी की धाम यानी रिसेप्शन 10 नवंबर को गोंदपुर बनेहड़ा में उनके आवास के पास सजे पंडाल में हो चुकी है। इसमें तीन जिलों कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर के रसोइये पहुंचे थे, जिन्होंने 100 से ज्यादा व्यंजन बनाए थे। इनमें पंजाबी व्यंजन भी शामिल थे, जो वहां के रसोइयों ने बनाए थे। अब शादी में भी खास पकवान परोसने की तैयारी है।
