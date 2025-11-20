मनाली-लेह हाईवे पर 6 महीने नहीं कर सकेंगे सफर, 17,482 फीट ऊंचे दर्रे का सफर रहता है रोमांचकारी; सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण

जसवंत ठाकुर, मनाली। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लगभग 430 किमी लंबा मनाली-लेह मार्ग अधिकारिक तौर पर आज 20 नवंबर को बंद हो गया। लाहुल स्पीति प्रशासन ने बीआरओ की रिपोर्ट के बाद सर्दियों के कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह मार्ग बंद कर दिया है।



पर्यटक इस हाईवे से सफर को बहुत पसंद करते हैं। इसका कारण इसकी भौगोलिक सरंचना है। खासतौर पर बाइकर्स मनाली से लेह तक के सफर के लिए यहां पहुंचते हैं। आसमान छूते बर्फ से ढके दर्रों पर सफर काफी रोमांचकारी रहता है।

लगभग छह माह बंद रहेगा हाईवे अब अगले साल अप्रैल या मई महीने में सड़क बहाली के बाद ही इस मार्ग पर वाहन दौड़ेंगे। इस साल यह मार्ग 12 मई को बहाल हुआ था और 13 मई से मार्ग पर वाहन दौड़ना शुरू हुए थे। इस मार्ग पर छह महीने वाहनों की चहल-पहल बनी रही।

यात्रियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील : डीसी लाहुल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि बीआरओ की सिफारिश के बाद गत सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। उन्होंने यात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

लेह मार्ग की शान है बारालाचा सहित अन्य दर्रे मनाली लेह मार्ग चार महत्वपूर्ण और उच्च ऊंचाई वाले दर्रों से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर बारालाचा ला (16,040 फीट), नकी ला (15,547 फीट), लाचुग ला (16,616 फीट) और तांगलांग ला (17,482 फीट) दर्रे हर किसी का मन मोह लेते हैं और स्वर्ग सा अहसास दिलाते हैं।

सामरिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है मार्ग चीन व पाकिस्तान की सीमा पर देश की रक्षा में तैनात सेना तक रसद पहुंचाने के लिए यह सुरक्षित मार्ग है। इस मार्ग पर दुश्मनों की नजर नहीं पड़ती। सीमा तक रसद व अन्य सामग्री इसी मार्ग से होकर भेजी जाती है।

बाया श्रीनगर व कारगिल मार्ग पर रहती है दुश्मन की नजर लेह पहुंचने के लिए बाया श्रीनगर कारगिल होकर भी पहुंचते हैं, लेकिन इस मार्ग पर दुश्मनों की नजर रहती है। इस कारण सेना के लिए मनाली-लेह हाईवे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।