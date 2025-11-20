मनाली फोरलेन पर केंद्र ने हिमाचल सरकार को किया आगाह, नुकसान के 3 कारण के साथ समाधान भी बताया, ऐसा न किया तो बर्बादी तय

जागरण संवाददाता, मंडी। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर भूस्खलन और बाढ़ जोखिम को लेकर केंद्र ने हिमाचल सरकार को पत्र भेजा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजे पत्र में कहा कि यदि जल्द वैज्ञानिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो आने वाला मानसून इस मार्ग को बड़े पैमाने पर तबाह कर सकता है।

मंत्रालय ने वर्ष 2023 और 2025 में आई आपदाओं का हवाला देते हुए मार्ग की स्थिति को बेहद चिंताजनक और खतरे में बताया है। ब्यास की बदली धारा, बढ़ती गाद और अनियोजित निर्माण को आपदा का कारण बताया है। सेना की आवाजाही व आपदा राहत के लिए बेहद खास है यह मार्ग पत्र में कहा गया है कि यह मार्ग न केवल पर्यटन, व्यापार, बल्कि सेना की आवाजाही और आपदा राहत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मार्ग की सुरक्षा में देरी से नुकसान झेलना पड़ सकता है। मंत्रालय ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए सभी विभागों को एक मंच पर लाकर संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि आने वाले महीनों में संभावित जन-धन हानि को रोका जा सके।

एनएचएआई ने कई बताई थी ड्रेजिंग की आवश्यकता मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने कई बार मंडी और कुल्लू जिला प्रशासन को तुरंत वैज्ञानिक ड्रेजिंग की आवश्यकता बताई थी, लेकिन कार्रवाई न होने से खतरा अब कई गुना बढ़ चुका है। आइआइटी मंडी, आइआइटी रुड़की, आइआइटी रोपड़ और बीआरओ की रिपोर्ट में भी स्पष्ट कहा गया है कि गाद निकासी ही बाढ़ जोखिम को कम करने का मूल समाधान है।

नालों में चेकडैम का अभाव, हर वर्ष ब्यास में बढ़ रहा मलबा मनालसू, एलेओ, सरवरी, पार्वती, हुरलाह, सैंज और तीर्थन जैसी सहायक नदियों में चेकडैम और ऊर्जा-विघटन संरचनाओं का अभाव बताते हुए केंद्र ने कहा कि हर वर्ष भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सीधे ब्यास में पहुंच रहे हैं। 2026 के मानसून से पहले इन संरचनाओं का निर्माण अनिवार्य किया जाए अन्यथा हर बरसात मार्ग के लिए विनाशकारी साबित होगी।