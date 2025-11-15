मनाली-लेह हाईवे पर असुरक्षित हुआ सफर, इस दिन अधिकारिक तौर पर बंद होगा मार्ग; अब पर्यटक नहीं जा सकेंगे दर्रों पर

जसवंत ठाकुर, मनाली। लेह लद्दाख में कोई काम शेष रह गया है तो उसे तुरंत निपटा लें। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली-लेह मार्ग आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर से बंद हो रहा है। उपायुक्त लाहुल स्पीति ने मार्ग बंद करने की अधिकारिक सूचना जारी कर दी है।

अब अगले साल ही बारालाचा दर्रा यातायात के लिए बहाल होगा।



दो सप्ताह पहले हिमपात होने के बाबजूद लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दर्रों में तापमान माइनस में चला गया है। बर्फ व पानी जमने से सफर जोखिमभरा हो गया। पुलिस ने सरचू से अस्थायी चौकी भी हटा ली है, साथ ही अस्थायी ढाबे भी हट गए हैं।

