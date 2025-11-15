Language
    मनाली-लेह हाईवे पर असुरक्षित हुआ सफर, इस दिन अधिकारिक तौर पर बंद होगा मार्ग; अब पर्यटक नहीं जा सकेंगे दर्रों पर

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:01 PM (IST)

    मनाली-लेह मार्ग 20 नवंबर से आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगा। लाहुल स्पीति के उपायुक्त ने इसकी सूचना जारी की है। बर्फबारी और तापमान में गिरावट के कारण यात्रा जोखिमपूर्ण हो गई है। पुलिस ने चौकियां हटा दी हैं और ढाबे भी बंद हो गए हैं। पर्यटक अब अगले साल ही दर्रों के दीदार कर पाएंगे। उपायुक्त ने मार्ग पर आवाजाही रोकने की बात कही है।

    मनाली लेह हाईवे पर बर्फ के बीच गुजरते वाहन।

    जसवंत ठाकुर, मनाली। लेह लद्दाख में कोई काम शेष रह गया है तो उसे तुरंत निपटा लें। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली-लेह मार्ग आधिकारिक तौर पर 20 नवंबर से बंद हो रहा है। उपायुक्त लाहुल स्पीति ने मार्ग बंद करने की अधिकारिक सूचना जारी कर दी है। 
    अब अगले साल ही बारालाचा दर्रा यातायात के लिए बहाल होगा। 

    दो सप्ताह पहले हिमपात होने के बाबजूद लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दर्रों में तापमान माइनस में चला गया है। बर्फ व पानी जमने से सफर जोखिमभरा हो गया। पुलिस ने सरचू से अस्थायी चौकी भी हटा ली है, साथ ही अस्थायी ढाबे भी हट गए हैं।

    सफर के लिए असुरक्षित हाईवे

    अब इन मार्गों पर सफर करना बहुत ही जोखिम भरा हो गया है। आपदा प्रवंधन लाहुल स्पीति ने बीआरओ की रिपोर्ट को देखते हुए इस मार्ग को सफर के लिए असुरक्षित पाया। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, इस कारण अब कभी भी दर्रों में भारी हिमपात हो सकता है। ऐसे हालात में जान जोखिम में पड़ सकती है।

    दर्रों के दीदार नहीं कर सकेंगे पर्यटक

    पर्यटक अब मनाली-लेह के बीच पड़ने वाले दर्रों के अप्रैल व मई में ही दीदार कर सकेंगे। दूसरी ओर स्पीति घाटी भी लाहुल घाटी से कट जाएगी। 

    आवाजाही बंद करेगा प्रशासन : उपायुक्त

    उपायुक्त लाहुल स्पीति किरण भंडाना ने कहा कि 20 नवंबर से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद होने जा रही है। इस मार्ग पर सफर काफी जोखिम भरा हो गया है। 

