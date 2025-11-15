CM सुक्खू दिल्ली पहुंचे, 4 दिवसीय प्रवास में क्या रहेंगे कार्यक्रम; उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में क्या मुद्दे उठेंगे?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार दोपहर चार दिवसीय दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए। यहां 17 नवंबर को सूरजकुंड (हरियाणा) में आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद (एनआरसी) की बैठक में वह हिमाचल प्रदेश की ओर से भाग लेंगे।

इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सीएम सुक्खू के साथ मुख्य सचिव संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हिमाचल इस बार पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद, नशा तस्करी पर संयुक्त रणनीति और बीबीएमबी में स्थायी सदस्यता जैसे लंबित मामलों को मजबूती से उठाने की तैयारी में है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री 18 नवंबर को शिमला लौट आएंगे।

सीमा विवाद और बीबीएमबी सदस्यता प्रमुख मुद्दा हिमाचल प्रदेश इस बैठक में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा विवाद, परवाणू क्षेत्र में हरियाणा के साथ लंबित सीमा निर्धारण, तथा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में राज्य की स्थायी सदस्यता और देनदारी के मामलों को प्रमुखता से उठाएगा। नशा तस्करी को लेकर प्रदेश बार-बार चिंता जता चुका है, लेकिन पड़ोसी राज्यों की ओर से ठोस कार्रवाई न होने पर अब हिमाचल आक्रामक नीति की ओर बढ़ रहा है। बैठक में संयुक्त कार्ययोजना बनाने का आग्रह किया जाएगा।

पिछली बैठकों में हिमाचल की सक्रियता पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश लगातार अपने हितों से जुड़े मुद्दे परिषद के समक्ष लाता रहा है। वर्ष 2022 में जयपुर बैठक में बीबीएमबी में हिमाचल कोटे से कर्मचारियों की नियुक्ति व शानन परियोजना पर पंजाब के कब्जे का मुद्दा उठाया गया था। उसके बाद साल 2023 में चंडीगढ़ बैठक में सिरमौर और ऊना जिलों में हरियाणा व पंजाब की सीमाओं पर अवैध खनन और नशा तस्करी पर चिंता जताई गई। वर्ष 2024, में दिल्ली बैठक के दौरान हिमाचल सरकार की ओर से पर्यटन कराधान, जल संसाधन साझा करने और सीमा समन्वय की कमी जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।