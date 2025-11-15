हिमाचल की फार्मा कंपनी का लेबल लगाकर अंबाला से लद्दाख भेजीं नकली दवाएं, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित

जागरण संवाददाता, नाहन। हरियाणा के अंबाला जिला में नकली दवाएं बनाने के बाद पांवटा साहिब की फार्मा कंपनी का लेबल लगाकर सीएमओ लद्दाख को भेजने वाले आरोपित को हिमाचल पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस थाना पुरुवाला की टीम ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।



नितिन गुप्ता की शिकायत पर जालसाजी व ट्रेड मार्क्स एक्ट के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता नितिन गुप्ता पार्टनर एसवीआर हेल्थकेयर का आरोप है कि एम/एस दानिश लैब, जैन टॉवर, 8 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, हिसार रोड, हरियाणा द्वारा एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट डिस्पर्सिबल टैबलेट आईपी 250 मिलीग्राम और सेफिक्सिम टैबलेट आईपी 200 मिलीग्राम को यूनिक फर्म एसवीआर हेल्थकेयर के नाम पर अनिकेत ने डुप्लीकेट दवा सीएमओ लद्दाख को भेजी थी।

परीक्षण में मापदंडों पर सही नहीं पाई गई दवाएं लद्दाख से ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जब्त की गई दवाओं का परीक्षण करवाया गया तो वह मापदंडों के अनुरूप सही नहीं पाई गई है। इन दवाओं पर एसवीआर हेल्थ केयर लाइसेंस व बैच नंबर लगाकर वर्ष 2024 में भेजी गई है।

डीएसपी की अुगवाई में गठित की थी एसआईटी मामला गंभीर होने के कारण इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक सिरमौर द्वारा इसकी जांच की जिम्मेदारी डीएसपी पांवटा साहिब के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम को डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में जांच के लिए शुक्रवार को अम्बाला भेजा गया था।