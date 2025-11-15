Language
    हिमाचल की फार्मा कंपनी का लेबल लगाकर अंबाला से लद्दाख भेजीं नकली दवाएं, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:57 PM (IST)

    हरियाणा के अंबाला में नकली दवाएं बनाकर, पांवटा साहिब की फार्मा कंपनी का लेबल लगाकर लद्दाख भेजने वाले आरोपी को हिमाचल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसवीआर हेल्थकेयर के नाम पर नकली दवाएं भेजने का आरोप है। जांच में दवाएं मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं। पुलिस अधीक्षक सिरमौर ने बताया कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

    हिमाचल पुलिस ने नकदी दवाएं भेजने को आरोपित को अंबाला से पकड़ा है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, नाहन। हरियाणा के अंबाला जिला में नकली दवाएं बनाने के बाद पांवटा साहिब की फार्मा कंपनी का लेबल लगाकर सीएमओ लद्दाख को भेजने वाले आरोपित को हिमाचल पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस थाना पुरुवाला की टीम ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। 

    नितिन गुप्ता की शिकायत पर जालसाजी व ट्रेड मार्क्स एक्ट के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता नितिन गुप्ता पार्टनर एसवीआर हेल्थकेयर का आरोप है कि एम/एस दानिश लैब, जैन टॉवर, 8 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, हिसार रोड, हरियाणा द्वारा एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट डिस्पर्सिबल टैबलेट आईपी 250 मिलीग्राम और सेफिक्सिम टैबलेट आईपी 200 मिलीग्राम को यूनिक फर्म एसवीआर हेल्थकेयर के नाम पर अनिकेत ने डुप्लीकेट दवा सीएमओ लद्दाख को भेजी थी। 

    परीक्षण में मापदंडों पर सही नहीं पाई गई दवाएं

    लद्दाख से ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जब्त की गई दवाओं का परीक्षण करवाया गया तो वह मापदंडों के अनुरूप सही नहीं पाई गई है। इन दवाओं पर एसवीआर हेल्थ केयर लाइसेंस व बैच नंबर लगाकर वर्ष 2024 में भेजी गई है। 

    डीएसपी की अुगवाई में गठित की थी एसआईटी

    मामला गंभीर होने के कारण इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक सिरमौर द्वारा इसकी जांच की जिम्मेदारी डीएसपी पांवटा साहिब के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया।  टीम को डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में जांच के लिए शुक्रवार को अम्बाला भेजा गया था।

    अंबाला की लैब में पाई गई अनियमितता

    एसआईटी ने अंबाला में जांच के दौरान एम/एस दानिश लैब के मालिक अनिकेत की उपस्थिति में ड्रग कंट्रोलर आफिसर हेमंत ग्रोवर अंबाला के साथ इस लैब का निरीक्षण किया गया। लैब की जांच के दौरान मामले में भारी अनियमितता पाई गई। 

    इस पर आरोपित अनिकेत, मालिक दानिश लैब को शुक्रवार देर शाम को गिरफ्तार किया गया है। जिसे शनिवार को माननीय अदालत में पेश किया गया।

     

    सभी आरोपितों को पकड़ेंगे

    जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी बताया कि सीएमओ लद्दाख को डुप्लीकेट दवाएं भेजने के मामले में आगामी जांच जारी है। इस प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपितों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

