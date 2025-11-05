कुल्लू-मनाली के लिए 2 साल बाद शुरू हो रही फ्लाइट, टाइमिंग व किराया सब तय; सीनियर सिटीजन को 2066 रुपये का ऑफर

जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली अब पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे। पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं, सात नवंबर से पर्यटकों के लिए हवाई सेवा भी शुरू हो रही है।

एलायंस एयर कुल्लू और चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवा शुरू कर रहा है, इससे पर्यटकों के साथ कुल्लू के लोगों को भी कुल्लू से चंडीगढ़ के बीच आना जाना सुगम होगा। दूसरी ओर नवंबर 2023 से बंद हुई हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन कारोबारियों को सर्दियों में पर्यटन के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी है। उड़ान शुरू होने से पर्यटन कारोबारी भी खुश चंडीगढ़ के लिए उड़ान फिर से शुरू होने से पर्यटन कारोबारियों में भी खुशी का माहौल है। मनाली के पर्यटन कारोबारी इंद्र ठाकुर, विम्पी बक्शी, अतुल वर्मा, किशन राणा व रवि ब्यास ने बताया कि पर्यटन कारोबारी लगातार भुंतर से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे।