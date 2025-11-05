Language
    कुल्लू-मनाली के लिए 2 साल बाद शुरू हो रही फ्लाइट, टाइमिंग व किराया सब तय; सीनियर सिटीजन को 2066 रुपये का ऑफर

    By JASWANT THAKUREdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 नवंबर से कुल्लू-चंडीगढ़ के बीच एलायंस एयर हवाई सेवा शुरू कर रही है। यह सेवा सप्ताह में तीन दिन उपलब्ध रहेगी, जिसका किराया 5,822 रुपये है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3,756 रुपये होगा। पर्यटन कारोबारियों को इससे सर्दियों में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है।

    जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली अब पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे। पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं, सात नवंबर से पर्यटकों के लिए हवाई सेवा भी शुरू हो रही है। 

    एलायंस एयर कुल्लू और चंडीगढ़ के बीच हवाई सेवा शुरू कर रहा है, इससे पर्यटकों के साथ कुल्लू के लोगों को भी कुल्लू से चंडीगढ़ के बीच आना जाना सुगम होगा। 

    दूसरी ओर नवंबर 2023 से बंद हुई हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन कारोबारियों को सर्दियों में पर्यटन के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी है। 

    उड़ान शुरू होने से पर्यटन कारोबारी भी खुश

    चंडीगढ़ के लिए उड़ान फिर से शुरू होने से पर्यटन कारोबारियों में भी खुशी का माहौल है। मनाली के पर्यटन कारोबारी इंद्र ठाकुर, विम्पी बक्शी, अतुल वर्मा, किशन राणा व रवि ब्यास ने बताया कि पर्यटन कारोबारी लगातार भुंतर से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे।

    सप्ताह में तीन दिन होंगी उड़ानें

    72 सीटर एटीआर 70 हवाई जहाज की उड़ानें सप्ताह में तीन दिन होंगी। इसमें मंगलवार, वीरवार और शनिवार शामिल हैं। उड़ान का समय भुंतर स्थित कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे से सुबह 9.55 बजे रहेगा और 10.35 बजे चंडीगढ़ में फ्लाइट पहुंचेगी। 

    5822 रुपये रहेगा किराया

    फ्लाइट का न्यूनतम किराया 5,822 रुपये है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों का 3,756 रुपये रहेगा। सीनियर सिटीजन को 2066 रुपये का ऑफर मिलेगा। 

    पर्यटकों को मिलेगी सुविधा, चमकेगा पर्यटन कारोबार

    होटल एसोसिएशन मनाली के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर का कहना है कि सात नवंबर से भुंतर से चंडीगढ़ हवाई अड्डा के लिए एलायंस एयर की उड़ान प्रस्तावित है। हवाई सेवा शुरू होने से मनाली में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों के लिए यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। यह हवाई सेवा व्यावसायिक और छुट्टियों पर जाने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगी।


