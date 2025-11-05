हिमाचल: विवादों के बाद BJP विधायक हंसराज ने मांगी माफी, 'किसी से दुराचार नहीं किया; राजनीति में कई बार होते हैं षड्यंत्र'
हिमाचल प्रदेश से भाजपा विधायक हंसराज ने हालिया विवादों के बाद माफी मांगी है। उन्होंने दुराचार के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि राजनीति में अक्सर षड्यंत्र होते हैं। हंसराज ने अपने समर्थकों से माफी मांगी और न्यायपालिका पर भरोसा जताया, उम्मीद है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया।
जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक इन दिनों विवाद में चल रहे हैं। कई दिनों के विवाद के बाद अब चुराह के विधायक डॉ. हंसराज ने माफी मांगी है। बद्दी में युवती के लाइफस्टाइल पर की गई टिप्पणी से जुड़े विवाद पर उन्होंने माफी मांगी है।
विधायक ने कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में पूरे हिमाचल से माफी मांगते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाएं आहत करने की नहीं थी।
चुराह पर लांछन लगाने वाले के लिए कही थी बात
विधायक हंसराज ने कहा कि उन्होंने किसी वर्ग या समुदाय को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को लेकर बात कही थी जिसने चुराह पर लांछन लगाए।
राजनीति में कई बार षड्यंत्र होते हैं, यह मामला भी ऐसा ही
उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में कई बार षड्यंत्र होते हैं और यह मामला भी ऐसा ही है। मेरी जवाबदेही केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। हिमाचल ने हमें बहुत कुछ दिया है और पूरे प्रदेश की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हैं। ऐसे में यदि मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं सच्चे मन से क्षमा चाहता हूं।
किसी से दुराचार नहीं किया
हंसराज ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि उन्होंने किसी के साथ न तो शारीरिक और न ही मौखिक दुराचार किया है। यह सिर्फ़ और सिर्फ़ चुराह के सशक्त नेतृत्व को कमजोर करने का षड्यंत्र है, जिसे कुछ तथाकथित लोग रच रहे हैं।
माफी पर भी चर्चा
इस पूरे विवाद के बाद अब विधायक के माफी मांगने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कई लोग इसे बढ़ते दबाव में झुकना मान रहे हैं, वहीं समर्थक इसे संवेदनशील नेतृत्व का परिचायक बता रहे हैं।
