Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Snowfall In Himachal: बर्फ से ढके मनाली और लाहुल के पर्यटन स्थल, अटल टनल के छोर भी हुए सफेद; देखिए खूबसूरत तस्वीरें

    By JASWANT THAKUREdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:50 AM (IST)

    snowfall in himachal, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मनाली, लाहौल-स्पीति और अटल टनल के आसपास का क्षेत्र बर्फ से ढक गया है। मनाली और लाहौल में बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर है। अटल टनल के दोनों छोर बर्फ से ढक जाने से यहां का नजारा और भी खूबसूरत हो गया है। तापमान में भी गिरावट आई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मनाली के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी शुरू हो गई है।

    जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। खासतौर पर मनाली और लाहुल स्पीति के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं। बारिश और बर्फबारी के कारण पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। 

    मनाली के पर्यटन स्थल अटल टनल रोहतांग के साउथ व नॉर्थ पोर्टल सहित कोकसर, सिस्सू, गुफा होटल में बर्फबारी हो रही है। मनाली से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ही पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं। 

    snowfall in Lahaul

    रोहतांग, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में आधा फीट हिमपात

    एक महीने बाद मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में आधा फीट हिमपात हुआ है, जबकि कुंजम व चंद्रताल झील भी बर्फ से ढक गई है। लाहुल स्पीति सहित कुल्लू व मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फॉर बाई फॉर वाहनों में ही सफर को दें प्राथमिकता

    मनाली के पर्यटन स्थलों में बर्फ के फाहों का आनंद लेने जा रहे हैं तो फॉर बाई फॉर वाहनों में ही सफर को प्राथमिकता दें। सामान्य वाहन के बर्फ में स्किड होने का खतरा रहा है। अगर आप स्वयं वाहन चला रहे हैं तो बर्फ पर संभलकर वाहन चलाएं व ब्रेक न लगाएं। गीयर पर कंट्रोल रखते हुए गाड़ी धीरे-धीरे बढ़ने दें। 

    Snowfall in Manali

    लेह मार्ग पर आवाजाही फिलहाल बंद

    हिमपात के कारण मनाली लेह, मनाली काजा व दारचा जांस्कर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल प्रभावित है। बारालाचा दर्रे में हो रहे हिमपात के कारण लेह से दारचा आ रहे वाहन सरचू में रुक गए हैं जबकि मनाली से लेह जा रहे वाहन दारचा में रुके हुए है। दोपहर बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू होने की उम्मीद है।

    पर्यटकों के लिए मनाली के निकट ही स्नो प्वाइंट बन गए हैं। पर्यटकों को होटलों में 25 से 30 प्रतिशत तक ऑफर भी दिया जा रहा है।
    -रोशन ठाकुर, निवर्तमान उपाध्यक्ष, होटल एसोसिएशन मनाली।

     

    यह भी पढ़ें: शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली हवाई सेवा बंद, हिमाचल की राजधानी के लिए अब कोई फ्लाइट नहीं, 3 साल बाद क्यों लगी ब्रेक? 

    यह भी पढ़ें: दवा का सैंपल फेल होने पर बद्दी के फार्मा उद्योग के सभी लाइसेंस रद, हिमाचल दवा नियंत्रक कार्यालय की बड़ी कार्रवाई