Snowfall In Himachal: बर्फ से ढके मनाली और लाहुल के पर्यटन स्थल, अटल टनल के छोर भी हुए सफेद; देखिए खूबसूरत तस्वीरें
snowfall in himachal, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मनाली, लाहौल-स्पीति और अटल टनल के आसपास का क्षेत्र बर्फ से ढक गया है। मनाली और लाहौल में बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर है। अटल टनल के दोनों छोर बर्फ से ढक जाने से यहां का नजारा और भी खूबसूरत हो गया है। तापमान में भी गिरावट आई है।
जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। खासतौर पर मनाली और लाहुल स्पीति के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं। बारिश और बर्फबारी के कारण पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है।
मनाली के पर्यटन स्थल अटल टनल रोहतांग के साउथ व नॉर्थ पोर्टल सहित कोकसर, सिस्सू, गुफा होटल में बर्फबारी हो रही है। मनाली से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ही पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं।
रोहतांग, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में आधा फीट हिमपात
एक महीने बाद मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में आधा फीट हिमपात हुआ है, जबकि कुंजम व चंद्रताल झील भी बर्फ से ढक गई है। लाहुल स्पीति सहित कुल्लू व मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं।
फॉर बाई फॉर वाहनों में ही सफर को दें प्राथमिकता
मनाली के पर्यटन स्थलों में बर्फ के फाहों का आनंद लेने जा रहे हैं तो फॉर बाई फॉर वाहनों में ही सफर को प्राथमिकता दें। सामान्य वाहन के बर्फ में स्किड होने का खतरा रहा है। अगर आप स्वयं वाहन चला रहे हैं तो बर्फ पर संभलकर वाहन चलाएं व ब्रेक न लगाएं। गीयर पर कंट्रोल रखते हुए गाड़ी धीरे-धीरे बढ़ने दें।
लेह मार्ग पर आवाजाही फिलहाल बंद
हिमपात के कारण मनाली लेह, मनाली काजा व दारचा जांस्कर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल प्रभावित है। बारालाचा दर्रे में हो रहे हिमपात के कारण लेह से दारचा आ रहे वाहन सरचू में रुक गए हैं जबकि मनाली से लेह जा रहे वाहन दारचा में रुके हुए है। दोपहर बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू होने की उम्मीद है।
पर्यटकों के लिए मनाली के निकट ही स्नो प्वाइंट बन गए हैं। पर्यटकों को होटलों में 25 से 30 प्रतिशत तक ऑफर भी दिया जा रहा है।
