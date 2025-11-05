Snowfall In Himachal: बर्फ से ढके मनाली और लाहुल के पर्यटन स्थल, अटल टनल के छोर भी हुए सफेद; देखिए खूबसूरत तस्वीरें

जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। खासतौर पर मनाली और लाहुल स्पीति के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं। बारिश और बर्फबारी के कारण पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है।

मनाली के पर्यटन स्थल अटल टनल रोहतांग के साउथ व नॉर्थ पोर्टल सहित कोकसर, सिस्सू, गुफा होटल में बर्फबारी हो रही है। मनाली से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ही पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं।

रोहतांग, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में आधा फीट हिमपात

एक महीने बाद मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में आधा फीट हिमपात हुआ है, जबकि कुंजम व चंद्रताल झील भी बर्फ से ढक गई है। लाहुल स्पीति सहित कुल्लू व मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं।