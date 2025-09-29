Language
    कुल्लू के तलाडा में विद्युत परियोजना की लापरवाही से क्षतिग्रस्त हो गए 85 रिहायशी मकान, पंचायत ने खोला मोर्चा

    By sanjay kumar Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    Kullu Talada Panchayat कुल्लू के तलाड़ा पंचायत में एनएचपीसी की लापरवाही से भारी नुकसान हुआ है। 85 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 50 में दरारें हैं। लोग बेघर हो गए हैं। पंचायत उपप्रधान ने सुरक्षा दीवार की मांग की है। पहले भी पानी छोड़ने से कटाव हुआ था। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

    कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते तलाडा पंचायत के उपप्रधान व अन्य। जागरण

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के तहत विकास खंड भुंतर की पंचायत तलाडा में गत दिनों बारिश के दौरान भारी नुकसान हुआ है। तलाडा पंचायत उप्रपधान का आरोप है कि न्यूल, टीलरा, कठाईर, सारी, शडऊण, जूही, कांडा, धारा, टोटहिडा, टिपरीधार, बिहाली, खनोरु, पनहवी आदि गावों के 85 रिहायशी मकान  एनएचपीसी की लापरवाही से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि करीब 50 मकानों में दरारें आ गई हैं, जो गिरने की कगार पर हैं।

    कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायत के उप्रधान सुभाष ठाकुर ने कहा कि लोगों ने मकानों को छोड़कर टेंट, सामुदायिक भवन, गौशाला तथा स्कूल भवन में शरण ली है तथा कई परिवार जान जोखिम में डालकर अभी भी उन्ही घरों में रहने को मजबूर हैं, जिन घरों में रहना खतरे से खाली नहीं है।

    उन्होंने बताया कि जब तक पार्वती पावर स्टेशन चरण तीन तलाडा गांव से बिहाली गांव तक सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य नहीं करते तब तक पंचायत प्रतिनिधि तथा आम जनता पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि एनएचपीसी द्वारा वर्ष 2023 में बांध से अचानक पानी छोड़ने के कारण तलाडा पंचायत के शैउगा गौहर में भूमि कटाव होने से सैकड़ो मकानों में दरारें आई थीं, जबकि इस वर्ष 25 जून को डैम से छोड़े गए पानी के कारण तलाडा पंचायत के शैउगा गौहर में भारी भूमि कटाव होने के कारण पंचायत क्षेत्र के 85 रिहायशी मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

    दिया था 10 दिन का अल्टीमेटम 

    उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में हुए भारी नुकसान को देखते हुए तलाडा पंचायत के लोगों ने 18 सितंबर को एनएचपीसी कार्यालय बिहली के वाहर धरना प्रदर्शन कर 10 दिनों का अल्टीमेटम को दिया था लेकिन पार्वती पावर स्टेशन चरण तीन द्वारा अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि पार्वती पावर स्टेशन चरण तीन के उच्च अधिकारियों ने 10 दिन पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की वार्ता के दौरान कहां कि जब तक उपायुक्त कुल्लू की ओर से उन्हें कोई दिशा निर्देश जारी नही किए जाते हैं तब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

    उपायुक्त को सौंपेंगे 398 प्रार्थना पत्र 

    उन्होंने कहा कि तलाडा पंचायत के 398 परिवारों की ओर से पंचायत को सौंपे गए 398 प्रार्थना पत्रों को पंचायत प्रतिनिधि उपायुक्त कुल्लू को सौंपेंगे और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पंचायत प्रतिनिधि भविष्य में एनएचपीसी के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी पार्वती पावर स्टेशन चरण तीन की रहेगी।