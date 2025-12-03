Language
    हिमाचल पुलिस ने नशे की बड़ी डील की बेनकाव, मणिकर्ण में 8.410 किलोग्राम चरस की खेप पकड़ी, कैसे पकड़ में आया तस्कर?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छलाल में 8 किलो 410 ग्राम चरस के साथ एक ...और पढ़ें

    Hero Image

    जिला कुल्लू के मणिकर्ण में पुलिस ने चरस की बड़ी खेप पकड़ी है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ दिया है। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पुलिस ने नशा तस्करी की बड़ी डील पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने छलाल में 8 किलो 410 ग्राम चरस की खेप पकड़ी है। 

    पुलिस ने नशे की खेप के साथ एक नेपाल मूल के व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस ने नेपाली के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। आरोपित की पहचान हिमाल मगर पुत्र रामधन मगर निवासी नेपाल के रूप में हुई है।

    पुलिस को मिली थी डील की गुप्त सूचना

    जानकारी के मुताबिक मणिकर्ण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छलाल गांव में चरस की बड़ी तस्करी हो रही है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने औचक दबिश दी और मौके पर एक नेपाली व्यक्ति से आठ किलो 410 ग्राम चरस बरामद की। 

    कहां ले जाई जा रही थी खेप, हो रही जांच

    इतनी बड़ी मात्रा में चरस कहां से लाई और कहां ले जाने की योजना थी। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। इस डील में कौन बड़े तस्कर जुड़े हैं, उनकी भी पुलिस पड़ताल कर रही है।

    मणिकर्ण घाटी में बड़े पैमाने पर होती है चरस तस्करी

    मणिकर्ण घाटी में चरस की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। जिला कुल्लू पुलिस ने जनवरी 2025 से अब तक 38.729 किलोग्राम चरस के साथ 95 लोगों को गिरफ्तार किया है। 

    पुलिस तस्करी का नेटवर्क खंगाल रही : एसपी

    पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा कि चरस तस्करी करने पर किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, इसमें चरस किससे खरीदी और इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसका पता लगाया जाएगा और उन पर भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


