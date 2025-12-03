हिमाचल पुलिस ने नशे की बड़ी डील की बेनकाव, मणिकर्ण में 8.410 किलोग्राम चरस की खेप पकड़ी, कैसे पकड़ में आया तस्कर?

संवाद सहयोगी, कुल्लू। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ दिया है। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पुलिस ने नशा तस्करी की बड़ी डील पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने छलाल में 8 किलो 410 ग्राम चरस की खेप पकड़ी है।

पुलिस ने नशे की खेप के साथ एक नेपाल मूल के व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस ने नेपाली के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। आरोपित की पहचान हिमाल मगर पुत्र रामधन मगर निवासी नेपाल के रूप में हुई है।

पुलिस को मिली थी डील की गुप्त सूचना जानकारी के मुताबिक मणिकर्ण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छलाल गांव में चरस की बड़ी तस्करी हो रही है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने औचक दबिश दी और मौके पर एक नेपाली व्यक्ति से आठ किलो 410 ग्राम चरस बरामद की।

कहां ले जाई जा रही थी खेप, हो रही जांच इतनी बड़ी मात्रा में चरस कहां से लाई और कहां ले जाने की योजना थी। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। इस डील में कौन बड़े तस्कर जुड़े हैं, उनकी भी पुलिस पड़ताल कर रही है।